攝影師王素滿拍到自澳洲所繫放的「彎嘴濱鷸」。（王素滿提供／張毓翎台南傳真）

自澳洲所繫放的「彎嘴濱鷸」，飛越大約7500公里來到台灣，被攝影師王素滿在台南學甲溼地生態園區發現，並清楚拍下牠右腳上的橘色足旗「LA」，讓不少愛鳥攝影家及保育人士驚喜不已。

彎嘴濱鷸是台灣普遍的過境鳥種，在台南、嘉義最常見，每逢春季4、5月北上及秋季8月南下的紀錄較多，少數會留下過冬。其雌雄鳥同型，常出現在海岸沼澤、溼地、鹽田與鷸科混棲，以及在淺水間活動覓食，攝取沙蠶、螺貝、蝦蟹及昆蟲。

台南市生態保育學會表示，1992年4月25日中華鳥會繋放中心，在台南四草記錄到1隻掛有澳洲橘色足旗的「彎嘴濱鷸」，這也是台灣第一次正式的國外足旗紀錄；昨天有攝影師在學甲溼地驚見1隻、也是掛有澳洲橘色足旗的「彎嘴濱鷸」。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，學甲溼地生態園區不僅每年有500多隻的黑面琵鷺來此地度冬，也適合野生動物棲息及覓食，繼去年1隻澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放的瀕危水鳥「黦鷸」在學甲溼地現蹤後，昨日攝影師王素滿拍到從澳洲飛來的「彎嘴濱鷸」。

邱仁武提到，去年那隻澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放的黦鷸，飛行6000公里來到台灣，而這次發現的彎嘴濱鷸，雖然同樣來自澳洲，但更厲害的是，這隻彎嘴濱鷸的飛行里程數比去年那隻黦鷸更遠，達7500公里，不少鳥友得知訊息後，跑來學甲溼地守候，希望能捕捉到牠的蹤跡。