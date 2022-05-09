新竹市政府計畫於埔頂三路與慈雲路交叉口打造「地下連通道」，取代原本設計的「空橋」，但此計畫消息傳出後，引發地方居民不同聲音，市議員張祖琰表示，地方仍希望建構成本低、實用性高的「空橋」，她將在議會中提案，並於10日舉辦地方座談會討論。

新竹市慈雲路是通往竹科最重要的交通要道之一，慈雲路東西兩側都有為數眾多的大樓，人口相當密集，不少居民與學童每天都要跨過慈雲路到對面就學、工作、返家。

但每每上、下班時刻，慈雲路交通都擁塞不堪，用路人只能繞道才能通過，苦不堪言，長久以來地方希望能夠蓋「空橋」方便且安全的往返慈雲路兩頭的聲音一直沒斷過。

市府日前前往勘查後，評估規畫地下連通道，除可保有地上景觀園道的完整性，更可減少空橋對下引道車輛的視覺壓迫，希望以此解決當地橫跨慈雲路的行人交通問題。

市府認為，關埔都市計畫是於2004年規畫慈雲路兩側為商業區做為地區商業購物中心，當年曾參考台北市信義計畫區案例，規畫立體連通空橋連接慈雲路周邊建物的2樓，但該區建築目前多作為一般住宅使用，2樓尚未有商業人潮，空橋已不符合當初規畫立意，因此改變計畫將朝地下通道設計。

此消息傳出後，地方居民有不同意見，市議員張祖琰表示，她接獲大批民眾反映，地方希望維持「空橋」的設計，因此她將在此次定期會中提案，今天下午也將與地方居民座談，彙集民眾意見。

她說，空橋是空間立體化的都市設計策略，台北市信義區與國際許多重要城市都有許多成功的硬體設計，最新推動的南港綠廊就是這種方式，而慈雲路、慈濟路周邊都市計畫的2樓人行立體連通網絡也正是依循這種國際主流都市設計，市府應盡快興建空橋系統。

但市府卻開都市發展之倒車，且是匆忙提出，未諮詢民意，地方居民絕不認同要花數倍經費且落伍的點對點地下通道計畫。