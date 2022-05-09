去年10月高雄城中城大火造成46人死亡，凸顯成立管委會的重要性。台北市議員汪志冰調閱資料發現，早在2016年起北市府成立專案「輔導公寓大廈成立管理組織計畫」，預計用7年時間委託廠商來輔導成立5359處的管委會，截至去底成立162處，僅完成計畫3％，而輔導平均每案竟要8萬，炮轟根本是天價牛步計畫案。建管處表示，明年有增加預算，打算至少開2條線，也會與中央申請預算。

汪志冰9日在議會工務部門質詢指出，早期5、6樓公寓幾乎都沒有管委會，當時沒有法令規範，民眾組成管委會意願相對低，北市府因此積極推動成立管委會，台北市目前有20萬棟建築物，計畫從2016年到2022年，用7年時間，針對1995年建造7樓以上公寓大廈，共5359處輔導成管委會，每一年平均支出225萬。

她表示，計畫以中型81戶到150戶、218處，及大型社區151戶以上、71處為優先，小型社區80戶以下、5070處的部分則將台北市12行政區分6年以每年2個行政區逐步完成，其中以大安區1041處最多，中山區居次，中正區第三。

汪志冰說，委外合約中明訂業者每年最少應成立25處管委會，經統計至去年共完成162處，距離目標5359處，僅完成3％，能看嗎？「你的預期太天真了！想像很豐滿，實際上很骨感。」

汪志冰質疑，6年使用的經費為1355萬，換算下來成立1處管委會需花費8萬3652元，完全不符合政府應有效能，她痛批，簡直就是天價牛步計畫案，「如果以3％的速度，大概要200年才會完成啦！」

汪志冰要求擴大預算規模並增加業者數，現在只有1家業者承包案子，如加開2條生產線增量，才能加快速度趕上原計畫目標，另外，應加入配套輔導獎勵機制，讓台北市成為全台領頭羊，率先以「蘿蔔」取代「棒子」，否則民眾根本無自主意願成立管委會。

建管處長劉美秀回應，每一年平均支出225萬，除了輔導還包括訪視，因此用在成立管委會的費用更少，明年有增加預算，打算至少開2條線，加上中央因應城中城大火，開始每年編列2000萬元讓地方政府申請，會跟中央申請補助開更多條線。

對於獎勵機制，劉美秀說，有討論過到底補助要用在成立管委會，還是用在必要項目，管委會成立都需要第一桶金，還會跟中央爭取成立管委會給補助，但台北市考慮預算有限，目前每年編列200萬預算，用在共有範圍的消安跟公安設備處理，允諾一個月內提供詳細計畫。