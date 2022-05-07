台南楠西梅嶺資訊站負責人劉贏表示，預計每月都邀不同媒材藝術家來展出。（劉秀芬攝）

近來到台南楠西梅嶺旅遊的遊客，發現西拉雅國家風景區梅嶺資訊站變得不一樣了，不僅有旅遊諮詢服務，在地特產銷售，更變成一間大藝廊，每月都有新展。

西拉雅國家風景區管轄的梅嶺資訊站，原本有志工進駐提供旅遊諮詢，亦有提供餐飲、特產銷售服務，但因牆面會有些微滲水，為了妥善運用室內的空間，並讓無障礙使用上更方便，2020年5月起整修，暫停服務；2021年4月才重新招標，活化建物，提供民眾更多元服務。

承租經營的漆畫藝術家劉贏，母親是楠西人，他經常回梅嶺訪友，路過梅嶺資訊站時，發現空間改裝的非常適合當藝文場所，因此他也提出承租計畫，不僅保留原來旅遊諮詢功能，更想要讓梅嶺多一個藝文景點。

劉贏承租資訊站後，與地方社區合作，提供旅遊諮詢服務，西拉雅國家風景區也不用再老遠派志工來值班。劉贏除了展示自己的漆畫、漆器等作品，也讓自己成立的中華更生人藝術發展協會會員作品有展出空間。

梅嶺資訊站變身以來，雖然去年下半年配合疫情休館，但年底重新開館後，遇上賞梅花季，排隊等接駁車遊客大批進入參觀，紛紛被資訊站的藝文氛圍所吸引，也有人把牆上藝術品買回家。

劉贏說，他希望把資訊站打造成藝文交流平台，近來更與台南市青溪新文藝學會合作，推出王巧雲、汪日清和江婉君3人水墨雕塑聯展，預計與不同學會合作，每月換展一次，未來將請藝術家上山開美學課程，讓梅嶺資訊站成為楠西新藝文景點，上山遊客不僅可親近自然休閒健身，也可以暫停一下欣賞藝術，陶冶身心。