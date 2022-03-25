紙風車劇團新作《哪吒鬧龍宮》，結合真人武打、布袋戲與動畫。（粘耿豪攝）

紙風車劇團創辦人李永豐上周辭掉鏡電視董事長，25日則是辭掉董事，他25日出席新戲記者會，展現久違的笑容，他表示，這段期間受到對手不斷施壓，讓他壓力很大，「原本是抱著開拓藝文新聞版圖的心加入，沒想到因此受到打壓，還被飆罵15分鐘。」李永豐說，當下完全沒有回嘴，「如果因為我當董事長而有人必須辭職，我願意道歉，也願意和解，現在經營電視媒體不容易，還是祝福他們最後能開出美好花朵，畢竟耕耘藝文才是我的初衷。」

李永豐表示，紙風車劇團成立30年以來，可說是多災多難，團隊走過很艱難的日子，這次新作《哪吒鬧龍宮》，是歷經工廠大火兩年後，好不容易又有新作品和觀眾見面。

談起戲李永豐露出久違的笑容，他表示，以前就曾以哪吒故事為題材創作，當時是運用布袋戲偶，帶到歐洲演出，他表示，「不需要語言，偶和戲的表演，就能帶領觀眾領會劇情。」

這次則是結合真人和布袋戲偶一起演出，李永豐表示，這是始於他5歲的記憶，當時黃俊雄布袋戲到他家鄉嘉義布袋過溝演出，「那時戲偶的角色有哈買兩齒，當歌星西卿唱完〈苦海女神龍〉，哈買兩齒對她說：你唱得真好聽！然後西卿也跟西卿對話，讓我印象深刻，一直記到現在。」

李永豐表示，在傳統上哪吒可說是台灣的「孩子仙」，保護小朋友，搬到現代戲劇舞台上，有更多人性化的呈現，「我要讓孩子知道，花臉本身有情緒，神仙也有個性和缺點，跟孩子的個性和缺點一樣，而神仙的性格也跟爸媽一樣，這樣大人小孩看戲時有更多同理心可以入戲，會容易親近表演。」演出將於3月25日至27日，在台灣戲曲中心大表演廳登場。

紙風車劇團新作《哪吒鬧龍宮》，結合真人武打、布袋戲與動畫。演員日夜排練，總算要上陣演出。（粘耿豪攝）