南韓選秀節目《PRODUCE X 101》，打造出紅遍全亞洲的限定男團X1，就連未能成功出道的練習生也擁有關注度，10日卻傳出曾參賽的練習生吳世峯(音譯)罹患血癌，他也對外證實消息，還透露自己已經做了2次化療，堅強對抗體內癌細胞，盼望病魔能還他健康身體，由於今年他才滿27歲正要綻放青春，令粉絲們心疼不已。

吳世峯9日在IG說明，去年初身體就產生嚴重疲憊感，晚上睡覺還時常會發燒，當時的他並沒有想太多，只當應該是身體過度勞累所造成，想不到就醫檢查，卻被告知可能身體有大狀況，後來也花了2個月的時間，2022年1月才確診罹患惡性淋巴癌，也就是血癌的一種，內心一度難以接受。

4個月以來的時間，吳世峯表示自己忙於處理工作，無法將病況告知旁人，如今他也已經做完2輪抗癌化療，心態也已經恢復平靜，身體狀況也沒有太不好，只是健康狀況起起伏伏，但期間他也會盡全力好好地接受治療，期盼未來以健康的姿態，再次回到大家身邊，最後他也感謝所有支持他的人。

網友也對他精神喊話：「你的健康狀態是最重要的，我們都會等你帶好消息回來！」、「很遺憾聽到罹癌的事，雖然你現在不太好，有治療必定得到改善變健康」、「你要變得堅強，我們知道你可以的，要趕快恢復身體哦」、「給你愛跟力量！請你照顧好你的身體，哥哥我們很愛你哦」，還有1.8萬人點讚幫他加油。