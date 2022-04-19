受到美國公債殖利率走升以及預期經濟數據良好的支撐，美元指數19日（周二）飛越101，寫下2020年3月以來首見，美元兌日圓續創20年來新高，美元兌歐元持續接近兩年高點。

追蹤美元兌6種主要貨幣的美元指數上揚0.2％至100.99，早盤一度升抵101.02。本月美元指數累升2.6％。

美元兌日圓不斷走強，周二上揚0.73％至127.88日圓兌一美元，創2002年5月以來最高。歐元兌美元匯率報1.0776美元，相當接近上周觸及的兩年低點1.0756美元。