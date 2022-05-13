MSCI明晟於台灣時間今（13）日清晨公布最新半年度調整，晶圓代工廠力積電(6770)獲新增納入全球標準指數台股成分股。力積電股價今日跟隨大盤同步放量強彈，最高勁揚6.85％至57.7元，終場上漲4.63％、收於56.5元，回升至2月底以來逾2個半月高點。

力積電股價去年12月6日以49.88元掛牌上市、觸及78.9元高點後便震盪拉回，隨後一路拉回、3月初下探49.7元新低，隨後於50～56元區間盤整。三大法人昨日反手買超1487張，但本周迄今合計仍賣超1746張。

力積電2022年首季合併營收207.08億元，季增4.81％、年增56.42％，營業利益83.18億元，季增10.34％、年增近1.93倍，毛利率50.79％、營益率40.17％。稅後淨利66.21億元，季增6.8％、年增達2.14倍，每股盈餘（EPS）1.85元，全數改寫歷史新高。

力積電2022年4月自結合併營收73.26億元，月增1.71％、年增達48.05％，再創歷史新高。累計前4月合併營收280.35億元，年增達54.14％，續創同期新高。公司預期第二季營運將持穩首季，下半年毛利率有機會較上半年提升，對全年營運維持審慎樂觀看法。

力積電總經理謝再居指出，雖然因手機、PC等消費產品銷售下滑，影響驅動IC及CMOS影像感測器（CIS）等產品線，但公司透過提高車用、基礎通訊用晶片等需求續強的產品線投片量來因應調節，預期今年仍有相當可期的營收及獲利成長。

力積電董事長黃崇仁認為，目前半導體產能實為「兩極化」，且並非擴產造成。雖然市場需求不像先前強勢，但力積電基本上產能滿載到明年沒問題。而銅鑼新廠首期產能均已被客戶包下，現在還要加速興建，事實上到明年底都不用擔心供過於求問題。