電子股率先吹奏反彈號角，帶動今日台股震盪走高，站回5月10日低點，惟量能並未跟上反彈腳步，僅回補昨黑K不到一半，整體呈現量縮上揚，偏向跌深性反彈，頗具橫向築底意味，現階段指數仍居所有均線之下，終場台股收漲215.86點、報在1582.54點、成交量為2250.45億元；本周台股收跌575點、周線3連黑。

電子權值股今領軍反彈，整體電子成交比重盤中一度達近6成，全產也均維持約5成5左右。晶圓族群表現強勢，台積電(2330)開高持穩震盪，漲幅維持逾1%，股價最高達513元，終場收在511元，聯電(2303)亦上漲逾2%，力積電(6770)獲新增至MSCI(明晟)全球標準指數台灣指數成分股中，收漲4.6%，聯電、力積電均站上所有均線位置。鴻海(2317)法說過後季線失而復得，股價一度上漲近2%，股價最高達104元，大立光(3008)反彈漲近1%，IC設計指標股聯發科(2454)同樣開高走高，股價掀起強勢反彈，收漲2.8%。

航運股反彈量縮上漲，成交比重僅剩不到1成5，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)漲逾3%，陽明(2609)漲逾2%。其餘航運股中遠雄港(5607)漲近5%，台驊(2636)、中航(2612)也均一度大漲4%。航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)今持續呈現多空交戰，午盤後漲幅也漸擴大，分別上漲約3%、2%。

受到重要經濟體之貨幣政策轉趨鷹派、Omicron肆虐導致全球供應鏈大亂及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，台股在今早最新公布的MSCI半年度調整權重中，台股權重雙降一升，全球指數中，台灣增4檔、刪3檔，包括新增華新(1605)、華航、長榮航、力積電等4檔，上銀(2049)、鴻準(2354)、合一(4743)等3檔遭刪除，轉列入全球小型指數成分股，預計在5月31日收盤後升效。

分析師表示，以大方向來看，總體環境和產業狀況均呈現轉弱下，基本面而言較不利台股表現，中長期趨勢向下，籌碼沉澱有利短線反彈，故今日的不帶量上漲宜暫以跌深反彈視之，在尚未突破下降趨勢壓力前，不建議大量加碼。另外，通膨問題持續影響，升息腳步加快，台幣持續走貶下，經濟成長依舊面臨壓力。