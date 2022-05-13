美股漲跌互見，道瓊收跌逾100點，已連續第六個交易日走低，惟美股期貨走揚，那指漲幅更一路擴大，一度站上萬二大關，帶動亞股同步反彈，台股今以15687.15點開出，隨後漲幅持續擴大，一度反彈大漲逾200點，電子權值股領軍，金融股續弱，目前全球政經風險持續走高，短線的反彈應以技術性反彈視之。

今日電子人氣回溫，電子股成交比重一度衝破6成，電子權值指標股，晶圓雙雄帶量齊揚，台積電(2330)開高漲逾1%，股價最高達513元，暫時緩解市場對其500元大關保衛戰疑慮，聯電(2303)維持逾2%漲幅。鴻海(2317)法說釋出首季三率三升的好成績，今開高震盪，漲幅約1.5%；聯發科(2454)開高走高、漲2.8%，站回月線位置，大立光(3008)開高走高，上漲1.5%~2%；面板股友達(2409)、群創(3481)不慎翻黑，彩晶(6116)漲逾1%。

航運股成交比重約3成5，貨櫃三雄同步反彈，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)盤中漲幅2至3%不等；散裝航運中航(2612)漲4.8%，志信(2611)漲幅逾3%，還有新興(2605)、裕民(2606)、四維航(5608)等也走揚逾2%。

金融股指數開高走低翻黑，成為盤面弱勢族群，中信金(2891)跌1.7%，富邦金(2881)、兆豐金(2886)、台新金(2887)等同步走跌。

分析師表示，地緣政治風險持續升溫，俄羅斯警告，如果西方國家繼續向烏克蘭提供武器，爆發核戰的可能性相當大，加上美國勞工部公布4月CPI較去年同期上升8.3%，高於市場預期的8.1%，但低於前值8.5%，聯準會可能更趨鷹派，須留意資金緊縮帶來的系統性風險，目前全球政經環境持續充滿負面不確定性，台股以及美國科技股短線跌深，導致負乖離過大，故短線的反彈應以技術性反彈視之，月均線未站穩之前，仍建議謹慎操作。