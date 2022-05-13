智邦(2345)首季每股稅後淨利2.31元，執行長馬思睿(Edgar Masri)指出，供應鏈與總體環境的挑戰仍將持續；另外，智邦也將謹慎面對零組件庫存水位過高風險。智邦今股價強勢反彈，早盤後急速拉高，漲幅一度達5%、股價最高達235元，重回季線大關。

智邦第一季合併營收157.3億元，年增加19%、季減少8%；合併稅前淨利為15.9億元，年增加16%、季減少13%；合併稅後淨利為12.9億元，年增加15%、季減少16%；每股稅後淨利2.31元。智邦第一季合併營業毛利29.8億元，年增加18%、季減少15%；合併營業利益15.1億元，年增加26%、季減少15%。

執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，今年第一季營業毛利與營業利益雖較去年同期成長，但仍較前一季下滑，顯示供應鏈與總體環境的挑戰仍將持續。後續智邦勢必要更加努力，強化客戶關係，與供應鏈夥伴緊密合作，加快訂單出貨速度。在此同時，智邦在業務發展與研發進展上，也憑藉著技術設計能力與以客戶為導向的專業服務，持續獲得客戶的正面回饋。

另外，對於零組件庫存水位過高所引發的風險，已然成為後續必須謹慎應對的問題，因此，智邦團隊也自今年初起開始逐一檢視庫存管理問題，其中包括客戶管理、供應商管理、物料管理資訊系統等面向，全力管控庫存過高可能造成的負面效應。