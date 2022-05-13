一葉落而知天下秋。生活用紙價格調整之下，紙漿原材料價格上漲引發的中國用紙安全問題逐漸浮出水面。

01漲漲漲

「上次買還是29.9元（人民幣，下同），再漲價就買不起了，以後只能省著用了！」金V博主淼哥發了一條這樣的微博，並附上了超市裡10卷維達衛生紙42.99元的照片。

像這樣的吐槽不在少數，在社交媒體搜索關鍵詞「紙漲價」，有的網友說現在去打印店A4紙都漲價了；有的網友吐槽快遞的信封也變薄變差了；更有網友開玩笑說，現在收紙皮的大爺可能比自己賺得都多。

2021年4月1日起，中國四大生活用紙企業——金紅葉、恆安、維達、中順（潔柔），紛紛上調了產品價格，部分生活用紙製品上調了10%-20%。

2021年，除了生活用紙外，其他包裝紙、文化紙、特種紙早已進行價格調整。進入3月，白卡紙出廠價格首次突破萬元大關，比2月上漲18%。

經濟基本面的回暖為紙製品的漲價提供了基礎，但最大的動力還是來自於上游供應成本上漲的推動。2020年第3季以來，紙製品最常見的原材料——木漿的價格持續走高，漲幅近一倍。

從去年原料的漲價，傳導到下游消費端的價格，已經是必然事件。

造紙作為一個需求大體穩定的行業，原材料的成本很大程度上決定了產業鏈中下游企業的利潤空間，而中國的大多數紙企位於原料加工的中游位置，原材料木漿進口占比超三分之二，局面相當被動。

而在這輪漲價潮中，暴露出一個現實而又尷尬的問題：不只是高科技產業，造紙業也會被卡脖子。據測算，中國紙漿產品進口依存度從2008年的12.93%飆升至2018年的23.39%，除2009年以外，中國紙漿對外依存度維持增長態勢。

一葉落而知天下秋。生活用紙價格調整之下，紙漿原材料價格上漲引發的中國用紙安全問題逐漸浮出水面。

02註定受制於人？

紙漿作為造紙行業的主要原材料，主要來源可歸於廢紙漿、木漿、非木漿三大類，其中又以廢紙漿和木漿為主要原料。木漿主要用於生活用紙和文化用紙；廢紙漿多用於包裝用紙；非木漿多用於生活用紙。

先說說木漿。

木漿可根據原材料樹種的不同，分為針葉漿與闊葉漿。針葉漿來源主要是緯度較高的溫帶、寒溫帶國家和地區，全球針葉漿出口大國有加拿大、芬蘭、美國等。

闊葉漿來源主要是緯度較低的熱帶、亞熱帶國家和地區，全球闊葉漿出口大國有巴西、智利、印尼等。

一般針葉漿具有比闊葉漿更強的韌度與可拉伸性，因此在木漿的使用中通常會摻入一定比例的針葉漿以增強紙張韌性。

2020年，中國木漿進口量3064萬噸，同比增加12.7%；國內木漿產量為1141萬噸，進口木漿占木漿總消耗量的72.8%。

龐大進口量的背後，是中國森林資源匱乏的基本現實。最新數據顯示，中國的森林覆蓋率僅為22.96%，低於31%的世界平均水平。森林面積也遠遠落後於上述木漿主要出口國，以致於造紙行業的主要原材料木漿，需要長期依賴外國進口。

再來看一下廢紙漿。

廢紙漿作為造紙原料，主要用於包裝紙。而廢紙漿的來源可分為國產廢紙和進口廢紙，進口廢紙中，發達國家的紙製品質量和出漿率較高，因此外廢又以歐、美、日發達國家為主要來源。

2020年是《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》的收官之年，新修訂的《固體廢物污染環境防治法》自2020年9月1日起施行，到2020年年底前基本實現固體廢物零進口。

近年在相關政策的引導下，廢紙進口量逐年降低。中國固廢化學品管理網的信息顯示，2020年中國進口廢紙量為823.2萬噸，儘管這個數量佔中國廢紙產量的比重已不足20%，但中國廢紙回收率提升較為緩慢，短期內難以填補這部分的供給缺口。

廢紙原材料的短缺間接影響了整個造紙產業鏈上的企業，降低了它們對上游企業的議價能力，對於專門提供處理廢紙原料產能的企業更是巨大的挑戰。它們或以高價與同類型紙企競爭國產廢紙原料，或調整生產線適應原材料供給變化的需求，或是直接退出市場。

還有非木漿。

除了木漿和廢紙漿外，由其他非木材植物纖維製成的為非木漿，非木漿中則主要有三類：禾科纖維原料漿（如秸稈、竹、甘蔗渣等），韌皮纖維原料漿（如大麻、紅麻、亞麻、等）和種毛纖維原料漿（如棉纖維等）。

中國是世界上非木漿生產量最大的國家，擁有較多的非木漿原料資源，但由於非木漿的纖維質量較差，需與木漿配抄才能獲得較優質紙品，且非木漿從原料中提取纖維的過程，需要較高的工藝水平與化學制劑成本，因此性價比較低。近年來在國外木漿與廢紙漿的衝擊下，非木漿原料占比一直不高。

中國造紙行業原料供需矛盾的產生，既來自於資源匱乏的基本現實，也受自身環保要求提高導致產業供給變化的影響。

加之隨著疫情緩解，經濟復甦預期上升，世界航運成本也逐漸上漲。今年3月23日「長賜」號貨輪堵塞蘇伊士運河的事件，也對紙漿這種長期依賴進口的原料價格有一定擾動。

03危機四伏

紙品漲價，看似普通的產業變化，背後還有不少地緣政治因素的影響。

中國進口木漿來源國比較集中，從全球30多個國家和地區進口木漿，其中超過90%的木漿來自這8個國家：加拿大、巴西、印尼、美國、智利、芬蘭、烏拉圭、俄羅斯。

中國這些年的快速發展招來了一些國家的嫉妒，以美國為首的西方國家不斷用經濟政策打壓中國，眾所周知的如搞出限制中國進口晶片、光刻機等高科技產品的政策，但很多人不知道的是，在非高科技卻同樣依賴進口的領域，仍會受到「卡脖子」的威脅。

針葉漿作為纖維質量較高的木漿原料，其主要供給國加拿大、美國、芬蘭，同時也是與中國貿易摩擦較多的國家，供給存在安全威脅。

根據芬蘭Yle廣播電台報導，在《南華早報》中提及新疆使用的大多數化學木漿原料來自芬蘭之後，芬蘭最大的紙漿和紙張製造商斯道拉·恩索（StoraEnso）決定停止向新疆供應紙漿原料。

雖然斯道拉·恩索並未正面回應這項決定是否與之前BCI抵制新疆棉花有關，但在《南華早報》的報導中，與斯道拉·恩索合作的新疆工廠距離外媒謠傳「強制勞動的集中營」很近。芬蘭總理也曾在推特上說，「國際社會不能對中國踐踏人權和壓迫少數民族的政策視而不見。」

2020年，加拿大針葉漿單月出口中國同比減少32%。根據今年1-2月數據，加拿大的針葉漿占比還在持續走低。

不過還有一個能夠提供大量針葉漿的國家，與中國保持著良好穩定的外交關係，那就是俄羅斯。

2020年俄羅斯出口中國針葉漿超過114萬噸，同比增加超25萬噸，全年僅從滿洲裡由中歐班列進口的俄羅斯紙漿已達44.8萬噸。此外俄羅斯依利姆集團與廈門建發紙業簽署了4年供應原紙和紙漿的協議，每年可獲得30萬噸原紙和18萬噸紙漿的原料供應。

對於供給闊葉漿的國家，中國普遍有著良好的外交關係，但這些國家普遍經濟發展水平較低，在這次疫情中防控水平不高，以致影響部分紙漿產能。如智利紙漿巨頭Arauco，在3月宣佈因有員工感染新冠病毒而暫時停產，在建項目也已停工。

疫情之下，多國新產能的建設投入被迫擱置，有可能導致未來一年內的產能供給下降。

中國港灣印尼公司是OKI紙漿廠配套碼頭的承建商，也是新冠肺炎疫情在印尼爆發後，幫助底層民眾抗「疫」的中資企業之一。中國港灣在疫情初期多次向周邊民眾發放個人防疫物資，一定程度地緩解了疫情影響，讓項目在疫情肆虐期間順利完工。

中國企業在為海外合作方提供防疫幫助的同時，也為中國這個世界工廠提供穩定的原料供應作出了貢獻。

04如何破局？

在諸多客觀因素的限制下，如何提升中國的用紙安全？市場總是最聰明的，觀察行業中的一些企業，或對比國外的發展情況，我們也許能找到一些答案。

隨著中國禁廢令的徹底落地，紙企的國外廢紙漿配額清零，使得造紙原料缺口增大，國內廢紙價格也水漲船高，供需矛盾日益加深，但國產廢紙產量其實還有很大的增長空間。

據國外數據平台Statista統計，日本在2020年的紙張回收率高達85%，且近十年來平均回收率都在80%以上。而根據歐洲廢紙回收委員會(EPRC)出版的2019年監測報告，歐洲整體紙張回收率已經達到72%。相比之下，中國2019年的廢紙回收率只有49%。

有人稱廢紙為城市中的森林資源，是因為回收1噸廢紙能生產0.8噸的再生造紙纖維，來源於優質造紙材料的廢紙，產出的紙漿質量也會更優質。此外，廢紙回收還能節省垃圾填埋場的空間，同時節約一半以上的造紙能源。

有關部門還可以通過調整國產廢紙配額的方式，幫助紙企實現碳中和，並達到產業集中度快速提升的效果。

一個產業的成熟水平，不僅取決於該產業企業數量的多少，很大程度上還取決於產業集中度。

天眼查數據顯示，中國現有超過21.6萬家造紙相關企業。其中，46%為個體工商戶，45%為有限責任公司，且大多屬於小微企業。

縱觀整個國內造紙行業，2019年，頭部10家企業占市場份額達45.67%，而美國造紙行業在經歷環保立法去產能及行業併購之後，頭部10家企業占市場份額已經達到了90%左右。同年頭部4家企業占市場份額28.88%，與美國1984年的造紙行業數據相當。

產業不集中則會帶來上下游議價能力弱、難以避免低效競爭、研發動力不足等問題。

美國造紙行業的龍頭國際紙業公司，最初由美國17家紙漿造紙工廠合併而成，業務佈局超過20個國家，在歐洲與巴西也廣泛設廠。

目前中國也有個別龍頭企業嘗試推進上下游業務拓展，並往海外林木資源豐富的國家佈局產能。

玖龍紙業在美國收購了兩處紙廠和漿廠，並在越南建有160萬噸的造紙產能；山鷹紙業收購或控股了瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭、美國多家漿/紙廠；太陽紙業在森林資源豐富的寮國，新建紙廠漿廠的同時，佈局了10萬公頃紙漿林項目，確保原料供應。

客觀來說，本次造紙原料的漲價潮，也是一次利用市場機制淘汰落後低效產能的大潮，如果龍頭企業能抓住機會擴大市場份額，形成規模效應提升盈利水平，也能進而帶動整個行業的良性發展。

增加國外原料來源的同時，不能忘了提升中國自身的原料供給。

除了國家一直以來提倡的植樹造林外，在造紙行業也一直推崇環保與效益兼顧的「林紙一體化」經營。

巴西Suzano漿紙集團將造林、營林、採伐、制漿、造紙與銷售結合，以多種形式建設速生豐產原料林基地，形成了良性循環的產業鏈。

可目前中國國內僅有晨鳴紙業、玖龍紙業、太陽紙業、聯盛紙業等少數企業真正開始推動「林紙一體化」經營的落地，國內龍頭玖龍紙業的首個「林紙一體化」項目也是在2020年底確定落戶廣西北海。

原因從根本上還是得回到產業集中度和規模效應的問題，「林紙一體化」項目動輒上百億的投資對企業的資金要求門檻很高，所以這種理論上可行的模式，在現實中推進卻非常緩慢。

但也許近幾年不斷萎縮的非木漿原料能提供不一樣的可能性。

至少這些企業沒有放棄更多探索的可能：山鷹紙業在吉林省扶余市的紙漿和工業包裝紙項目中就包括年產10萬噸玉米秸稈制漿生產線；銀泉紙業公司採用稻草為主要原料，成功生產出了紙地膜產品；泰盛制漿和玖龍紙業分別在南平和咸寧開展毛竹製漿造紙項目。

正是因為這些企業的探索，未來可能會發掘出更好的工藝和更適合制漿的植物纖維，為中國的用紙安全提供保障。

美國一位氣象學家曾說過：「一隻南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾搧動幾下翅膀，可以在兩周以後引起美國得克薩斯州的一場龍捲風。」

如今造紙行業刮起的颶風，不僅與亞馬遜河流域熱帶雨林有關，還與阿拉斯加的松樹有關，與角落裡的那本佈滿灰塵的雜誌有關，與便利店裡的玉米棒子有關，與你剛拿到的超市小票有關，與肆虐全球的疫情有關，與堵在蘇伊士運河的那艘船有關……所有的這些「蝴蝶」，都從未停歇地搧動著翅膀。

那句話還有個中國版本：「夫風生於地，起於青萍之末。」

只要產業鏈的根扎得足夠深，科技工藝的莖長得足夠結實粗壯，市場消費穩定多元地生長，即使風再大，也擋不住中國企業崛起的步伐。

（本文來源：「華商韜略」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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