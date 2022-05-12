路透社援引消息人士報導，拜登政府已經起草一項行政命令，將授予司法部巨大的權力去阻止像中國這樣的外國勢力取得美國人的個人數據。

消息人士表示，這項總統行政令如果上路，將授權司法部長賈蘭德（Merrick Garland）審查或禁止與出售或取得美國人數據有關的商業交易，如果這些交易對美國國家安全構成風險。

另根據該草案節錄，這項提案亦將指示美國衛服部（HHS）必須確保聯邦資金，不會用於將國內健康數據轉移給外國勢力的活動。

這項提案後續還需經過相關政府機關審查。

川普政府時期曾以大量收集國內數據構成國安威脅為由，禁止美國人使用熱門社群媒體TikTok和微信，惟這個計畫最終落得失敗下場。

拜登這項新命令反映出其政府將更加積極應對中國公司所構成的國安威脅。

美國前總統川普在2020年曾試圖禁止TikTok和微信，指控這些熱門的中國應用程式可能將他們收集的數據提供給北京用於追蹤用戶並審查內容。北京當局和這些應用程式的中國母公司均否認有任何不當使用美國數據的行為。最終美國法院下令終止這項禁令，並由接任總統的拜登撤銷禁令。

白宮、美國司法部和商務部發言人均表示不予置評。美國衛服部未回應媒體要求置評的詢問。

一名知情人士透露這份文件只是初步的草稿，尚未納入相關政府機關的意見，且最終仍可能出現變化。