惠特(6706)下午召開線上法說會，因為產品組合，首季毛利率下滑，不過業內外有力，獲利3.80億元，季增18.70%、年增1.2倍，單季基本每股盈餘升至5.18元，單季營收、獲利雙雙改寫歷史新高紀錄。目前公司訂單能見度仍高，只是交貨時程也拉長，疫後拉貨樂觀，展望第二季，LED端看大陸疫情況狀，代工續揚，雷射及化合物持穩、未來成長可期。法人預估，今年度營收可以呈現雙位數成長，毛利率第二季恐略降，但下半年新產品加持，毛利率回穩。

惠特第一季營業收入18.16億元，季增10.93%、年增53.41%，營業毛利6.57億元，季減2.20%、年增48.53%，毛利率36.2%，季減4.9個百分點、年減1.2個百分點，主要是產品組合因素；營業利益3.64億元，季減2.95%、年增74.22%，營業淨利率20.1%，季減2.9個百分點、年增2.4個百分點，雖然產品組合，但營業費用控管仍得宜。而美金走強，推升業外收益成長，稅前淨利4.61億元，季增16.82%、年增138.78%，本期淨利3.80億元，季增18.70%、年增122.33%，歸屬於母公司業主淨利3.80億元，季增18.70%、年增122.33%，純益率21.0%，季增1.4個百分點、年增6.5的百分點，基本每股盈餘5.18元，相較去年同期2.49元、去年第一季4.39元成長，單季營收、獲利雙雙改寫歷史新高紀錄。惠特表示，第一季損益表、資產負債表正向健康。

第一季點測機及分選機營收13.44億元，占整體營收74.04%，季增23.35%、年增52.53%。雷射加工及化合物半導體測試設備0.32億元，占比下滑至1.79%，季減60.10%、年減38.33%。代工及其他4.39億元，占24.17%，季減5.68%、年增75.94%。

惠特4月營收5.46億元，年增27.20%、月減9.81%；前4月營收23.63億元，年增46.44%。

惠特總經理賴允晉表示，第二季面臨大陸疫情封城，對營收有影響，後續還是得看大陸疫情狀況發展而定，疫情使拉貨保守，但訂單能見度仍高，只是交貨時程也拉長，不過砍單不至於，待疫情結束，LED還是主流產業，mini仍正向樂觀，加上公司擴產也已準備好，可滿足後續需求，目前在手訂單正向，疫後拉貨也樂觀，今年度展望，法人預估，營收可以呈現雙位數成長。

首季毛利率下降與產品組合有關，之前因為有些產品是客製化，所以毛利率較好，第二季毛利率，法人預估會降一些，評估是今年底部，但考慮匯率因素，應該會跟第一季相當；下半年毛利率，將視客戶需求規格而定，不過新產品雷射跟化合物半導體加入，毛利率可望會有相當顯著成長。

惠特三大產品線第二季營運展望，LED測試設備受大陸疫情影響客戶拉貨期程，後續持續觀察，端看大陸疫情狀況。代工及其他事業持穩，估與第一季相當。雷射加工及化合物半導體測試設備則可望持續成長。

萬眾矚目的mini LED動能如何？惠特說明，需求目前有所延誤，但疫後看好需求會有擴大趨勢，此為成熟的產品，未來仍看好，加上現階段在手訂單有一定的量，至於轉化成營收要看疫情、終端市場、市況狀況，未來跟著終端繁榮而繁榮。而Micro LED，惠特提到，已經開始銷售實績，新的設備都在跟客戶驗證開發中，雖然目前貢獻營運不高，但市場看起來熱絡，未來也抱持樂觀態度。mini、Micro是否是競爭關係，公司說明，兩者為相輔相成，技術亦是共用，終端也使用不同，不過最大問題還是在成本問題，而各廠也在持續克服。

惠特新產品的雷射、化合物半導體，客戶驗證還是需要時間，目前是使用在半導體封裝產業端，但下半年展望樂觀，看好此營收的增加，法人預估會持續成長，且年度雙位數成長不成問題，甚至有倍數成長。

惠特代工板塊，穩中求進步，新的代工也進來，而產能擴充會依客戶需求進行。

關於大陸價格競爭，惠特強調，隨時都會遇到，會使產品性價比高，讓客戶選擇才是最重要的。點測機跟分選機進入也都有一定門檻，公司砸金讓設備持續精進，也保持設備性價比。針對技術外流疑慮，惠特也表示，競爭力提升才是重要的方向。

本月初致茂(2360)對惠特(6706)及法定代理人提起侵害專利權損害賠償事件之民事起訴，惠特收到智慧財產及商業法院送達對惠特提起侵害專利權損害賠償事件之民事起訴狀，主張惠特侵害致茂中華民國第I431291號專利，請求新台幣1000萬元之賠償，暨自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。惠特自接獲起訴狀後，已委請律師處理，以維護公司權益。惠特周四再度重申，全力去捍衛權利。