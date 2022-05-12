耀登(3138)第一季每股賺0.62元，目前耀登量測設備代理訂單已看到年底，4月停工的昆山廠已復工，產能及供應商料況逐步恢復中，全年營運可望維持成長態勢。

耀登第一季合併營收為3.73億元、年增加18%，毛利率因產品組合與季節效應因素較去年同期減至38%，合併營業利益為0.25億元，與110年度同期相當；母公司稅後淨利為0.29億元，年增加93%，每股淨利為0.62元。

耀登表示，由於射頻天線獲美系NB大廠採用，今年起營運逐漸發酵，加上去年底處分掉虧損且產能相對較低的子公司，因此對於公司整體的毛利與獲利提升皆有幫助。該公司目前三大主力業務中，天線及模組約占營收49%，量測設備代理業務約占36%，上海測試業務以及OTIC實驗室約營收15%；其中OTIC實驗室尚在起步階段，營收尚未顯著。

耀登天線及模組業務中，消費電子/物聯網占50%、工控占40%、車載占10%，其中，去年底打入美系中高階商務型消費筆電的產品就是屬於消費性電子。全球NB市場在去年衝出十餘年來的新高後，今年第一季呈現出貨量縮的態勢，季減近兩成降幅、跌破5500萬台，並較去年同期下滑5.4%。前三大品牌中聯想、惠普在消費機種與Chromebook需求疲弱的狀態下，皆出現年減的態勢；僅有戴爾在商務型筆電受惠北美市場需求仍有支撐，年增6%。而5G與AI帶來的數位轉型也可望增加企業換機的動能，因此在後疫情時代，全球企業準備重啟商機的時刻，市場對於商務型筆電成長仍保持著樂觀的態度。

耀登表示，以今年的營運動能來看，量測設備代理訂單已看到年底；天線及模組部分由於耀登位於昆山的廠區，自4月初以來因配合當地政府防疫措施而暫時停工，直到5月3日起依當地政府規定採取閉環式管理措施復工，產能及供應商料況逐步恢復中。上海測試業務則因受上海停工、交通中斷影響，影響樣品進案，不過由於測試業務佔耀登營收比重較低，影響有限，且此為暫時的狀況，待疫情趨緩後可逐漸改善。