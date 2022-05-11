半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠訂單需求暢旺配合接單策略優化，2022年首季稅後淨利0.31億元、改寫同期次高，每股盈餘（EPS）0.8元，4月合併營收亦以1.59億元改寫同期新高，公司對第二季營運仍維持樂觀看待。

信紘科2022年首季合併營收5.36億元，季增5.05％、年增達41.92％，連5季改寫新高。毛利率18.87％、營益率6.28％，雖低於去年第四季23.11％、9.19％，但優於去年同期17.6％、3.91％，雙創近4年同期高點。

信紘科首季營業利益0.33億元，季減28.21％、年增達近1.28倍，改寫同期次高。配合業外收益季增56.2％、年增93.95％，使歸屬母公司稅後淨利0.31億元，雖季減21.27％、仍年增達1.18倍，為僅次於2017年的同期次高，每股盈餘0.8元。

信紘科去年起將拆移機業務從化學延伸至氣體拆移機服務，配合旗下化學、氣體及研磨液等供應系統設備需求隨著客戶積極擴廠維持暢旺，使首季廠務供應系統整合業務營收占比達4成，挹注整體營運維持良好成長動能。

同時，信紘科針對旗下兩大業務持續調整接單策略，以朝向保有長期擴充需求或具市場指標性訂單為主，並因應客戶訂單需求擴大專業人才招募、及時掌握原物料供應交期，隨著在手訂單維持良好認列進度，使整體產能稼動率維持高檔水準。

信紘科2022年4月自結合併營收1.59億元，雖較3月1.95億元新高減少18.34％、仍較去年同期1.08億元成長達47.16％，改寫同期新高。累計前4月合併營收6.95億元，較去年同期4.86億元成長達43.08％，續創同期新高。

信紘科表示，由於旗下廠務供應系統整合業務營運動能暢旺，半導體產業主要客戶仍維持良好設備拉貨力道及二次配、拆移機業務需求，使4月營收持穩高檔。由於半導體產業持續擴建新廠及產能，為整體業務創造良好發展條件，對第二季營運維持樂觀看待。

展望後市，信紘科表示，除了持續密切留意疫情、加大落實全體員工防疫管控，並謹慎面對俄烏戰爭國際情勢對原物料價格波動與缺料等外部市場因素干擾，以確保客戶訂單良好交期，對整體營運挹注正面效益。