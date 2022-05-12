富邦產險防疫險續保又爆爭議，富邦產險要求保經業者簽下切結書，才同意接受於該通路投保的案件可以續保。基於捍衛保戶的法律權益及職責，錠嵂保經提出四點聲明，要求該公司應從速依約續保，同時聲明別意圖以公司未簽回切結書為由，將不續保的責任轉嫁公司和業務員，而且切結書是逼迫業務員和通路造假的行為。

錠嵂保經指出，按保險法第九條明文規定，保險經紀人係代保戶洽訂保險契約，承保或續保與否之權限歸屬保險公司，錠嵂保經並非保險契約當事人，竟要求由錠嵂保經之切結與否而定，保險經紀人若逾越此核保權限，不僅違反保險法規，亦違反保險經紀人合約書。

第二點聲明指出，為避免保戶誤解及富邦產險將無法續保的原因，推究為公司和業務員未配合簽回切結書，錠嵂保經也正式行文給富邦產險，嚴正駁斥其要求簽回切結書之續保作業，並要求該公司應從速依約續保。同時聲明別意圖以公司未簽回切結書為由，將不續保的責任轉嫁公司和業務員。錠嵂保經也將建議保戶應以保險契約當事人身分，正式向富邦產險表示續保意思，促使其盡速製發續保保單。

第三，切結書是逼迫業務員和通路造假的行為，按富邦產險過往自動續保之保險契約（例如：傷害險），皆係富邦產險於契約到期一、二個月前即寄發續期保費扣款通知書予保戶，並於契約到期前扣款，完成續保，並無再要求業務員或通路向保戶說明、甚至承諾續保（事實上依法也毋須此行為）。因此，富邦產險要求業務員或通路切結有向保戶承諾續保方式、地點與時間等，完全係以進件與否逼迫業務員和通路造假。基於保險乃最大誠信契約原則，錠嵂保經實無法違心配合辦理。

第四，明明是富邦產險承諾保戶續保，切結書卻刻意混淆事實，欲將責任轉嫁給業務員和通路，且存有諸多不合理之處：1.按富邦產險既說係因為確認業務員承諾續保，為何切結書連保戶是否投保同業也要切結？2.、保戶是否投保同業，業務員要如何確認？保戶可能未說出事實或自已投保多少保險也不清楚。3.切結書要求非保險契約當事人之業務員和通路需負額外的民、刑事相關法律貴任，但富邦產險卻無任何責任。

錠嵂保經正式行文給富邦產險，嚴正駁斥其要求簽回切結書續保作業，並要求該公司應從速依約續保。同時聲明別意圖以公司未簽回切結書為由，將不續保的責任轉嫁公司和業務員。錠嵂保經將建議保戶應以保險契約當事人身分，正式向富邦產險表示續保意思，促使其盡速製發續保保單。