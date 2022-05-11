繼產險龍頭富邦准許「數位新冠病毒健康證明」替代書面診斷證明書，做為防疫保單申請理賠文件後，明台產險、泰安產險也紛紛跟進；明台產險坦言，從審核案件中發現，40％比例保戶同時擁有2家(含)以上產險公司的防疫保單，意味道德風險高，目前還是存有少數投機或透過保險套利的保戶，基於善良管理人的注意義務，明台設有「防疫險專責理賠人員」。

明台產險表示，「防疫險專責理賠人員」的工作就是處理防疫保險的後續理賠，將嚴格審核文件是否有偽造、並了解申請案件是否有「故意行為」，若有不法事實將依法告發。

明台產險為日本三井住友集團旗下公司；明台指出，國內疫情嚴峻，產險公司雖然因為防疫險造成重大虧損，但基於保險公司的社會責任，願意接受「數位新冠病毒健康證明」或「診斷證明書」，但必要時，也會要求保戶出示隔離治療通知書或其他醫療證明文件交叉比對，或經過保戶出具授權書直接向醫院查詢；明台產險這麼謹慎，是近日在防疫保單審核過程中，高達40％同時投保2家(含)以上的產險公司，有道德風險存在的事實。

明台產險進一步說明，4月停售前保單大量湧入，每家產險公司都有大批要保書尚未完成輸入，若是尚未取得出單、而已經出險的客戶，明台先行受理賠案；但若是已通知退件或補件的投保申請案件，由於保單尚未成立、仍然無法理賠。

明台根據核保審核中的案件分析，很多停售當天或前1天由業務員引導客戶大量投保、有多少家保多少家，不少整疊要保書筆跡均相同；其中，同時投保2家(含)以上者、占審核中案件比例高達40％，甚至最多有1人同時投保11張保單，國內提供防疫保單的產險公司共12家，代表該保戶幾乎每家保險公司都有投保，若是同住家人也同樣多家投保，則全家人累積的保單數量與可能的理賠金額相當可觀，容易造成道德風險。

明台產險進一步表示，目前退件或補件的態樣中，以「疑似非本人親簽」、「多家投保」這2項最多，其餘還有投保年齡未符規定、要保人與被保險人不具保險利益、尚未完成繳費等各種原因。其中疑似非本人親簽部分，明台將通知要保人、被保險人親臨驗證，若確為當事人親簽者，將致贈超商禮券以示歉意。

泰安產險也表示，考慮近日醫療量能負擔甚鉅，已同意受理防疫保單理賠申請時，不限於固有的書面診斷證明，保戶得以衛福部疾病管制署製發之「數位新冠病毒健康證明」等數位證明文件申請，不過，就個別案件，泰安仍得依現行法令及保單條款進行查核。