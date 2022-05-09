防疫保單之亂已延燒成保險業者與政府間關係緊張，金管會9日澄清根本未安排當日要與保險業者開會，並痛斥仍在放話的保險業者「誠信最重要」，這次依契約理賠雖可能損失重大，但換回保戶信任，還有翻身機會，若要「博歹筊」賭輸了不認帳，損失的將是保險業的信譽及60年來的市場。

保險局局長施瓊華一連怒斥產險業者「五個沒有」，一是沒有人叫產險公司拿掉依單據理賠的定型化契約精神，改採定額保險金，二是沒有人叫產險公司不查閱投保紀錄，不好好核保，衍生保戶大量重複投保；三是沒有人叫保險公司在看見Omicron病毒的高傳染力時，不停售或改款保單，依舊隔離、確診都定額給付；四是居家照護等同住院，沒有人說保險公司不可以設計保單理賠須檢視視訊開立的處方箋，以減少無症狀理賠風險。

五是沒有人說依數位健康證明作為確診依據下，保險公司不可以請保戶授權事後審查，在疫情減緩後再搭配調閱相關資料或實際查核，辦理理賠。

施瓊華說，現階段應是保險公司靜下心來，想辦法如何依契約精神理賠，不是一直放話、找藉口不想賠。施瓊華說保單設計總有誤判風險的時候，就像國際再保公司也會遇上百年難得一見的巨災或首見的承保風險，但這些公司也都會依約理賠，只是隔年保費大幅提升，但只要誠信，公司就有機會再翻身。

產險業者丟出保單費率是依過去三到五年經驗值計算費率，且風險加成最多40％，現在防疫政策由清零轉為共存，產險業者承擔的風險已超出應承擔社會責任的10倍以上，「逼死所有業者」。

施瓊華表示，保單風險是滾動式檢討，來不及滾動，就停售、改版，再來不及就只能依約理賠，下次重新來過，但只要承保，就不能毀約，現在政府所有解釋及防疫措施絕對有所依據且合法。

由於仍有產險公司對接受數位健康證明有意見，造成其他公司觀望，因此保險局取消原訂會議，給時間讓產險業者自己去形成共識，施瓊華說，以免又說金管會「強壓業者接受」。