台中市警察局豐原分局翁子派出所因應疫情分組分流上班，但C組8人有4人確診，另1名密切接觸者也匡列居隔中，僅剩3人上班。有員警在「靠北警察」上質疑警方作法違反防疫規定，將風險暴露給其他同仁及不知情民眾；豐原分局則強調，一切依中央最新防疫規定辦理，警力調度也沒有問題。

豐原警分局指出，翁子派出所楊姓員警5月5日在家突感身體不適，自行快篩、PCR為陽性，分局立即依規定通知同仁進行快篩，快篩結果均為陰性。另同步啟動關懷機制，以楊員發病前2日（5月3日）依九宮格執行疫調，先由確診同仁提供勤務執行及接觸史，再由單位主管確認並通知同仁，確認接觸史後，依指揮中心指引規範。

經調查與楊員密切接觸者計有3名（其中2名於5月6日陰轉陽，改列確診者），即依指揮中心規定執行居家隔離。同組另一名未被匡列者，自行快篩後呈陽性，PCR後也為確診，目前該組只剩下3人上班。有員警在「靠北警察」上質疑警方作法違反防疫規定，將風險暴露給其他同仁及不知情民眾。

豐原警分局指出，依據指揮中心指引，調查同仁勤務執行及接觸情形，如屬密切接觸者，即使快篩陰性，或是身體有不適情形，均主動匡列；另外，翁子派出所C組目雖僅3人上班，但除值班台及內勤外，若有案件將由其他派出所支援，人力調配沒有問題。