針對台北市長柯文哲宣布新政策，民眾若確診就待家裡，改成同住家人去住親友家，市議員游淑慧今表示，「怪怪的」，認為是對人性和親友感情的殘酷考驗。

游淑慧在臉書指出，說真的，讓有確診風險、應居隔的親友搬來她家住，就算是她自己，心裡都會有許多遲疑，可是拒絕又顯無情，「這個政策是對人性和親友感情的殘酷考驗」。

游淑慧說，同住家人之所以要居隔，就是因為他們也有確診的可能，還要讓有確診潛在風險的人搬去親友家？親友願意接受嗎？官員們的官舍都很多空房間，他們願意接受嗎？

她認為，從自己家搬到別人家，移動等於又擴大接觸風險範圍，台北市的居住條件，家裡就是難有與確診者同住的條件「一人一室，單獨衛浴」，因此要找到空房間多的親友家，可能就是外縣市親友。

游淑慧質疑，但到外縣市的移動，是自駕？或者搭大眾交通工具？誰去管理？除了擴大 風險範圍之外，有沒有先和其他縣市首長商量過？本應在北市居隔的民眾移到外縣市的親友家，等於照顧責任轉嫁，「這感覺有點像丟包」。

游淑慧也憂心，最辛苦的狀況是，當確診病患越來越多，很多家庭都會出現確診病患，未來也未必還有完全乾淨的親友家庭能借。