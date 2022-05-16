祥碩(5269)第一季獲利創歷史第三高，儘管第二季營運會受到大陸封控衝擊，但第三季起就會有新品效應，產能問題也持續改善，祥碩今開高震盪反彈，盤中持續穩住漲幅逾4%，股價最高達1315元、持續朝向5日線靠攏。

祥碩第一季合併營收為14.63億元、季增加24.9%、年減少7%，單季稅後淨利8.49億元、季成長19.4%、年增加19%，創單季歷史第三高。

祥碩預估，第二季是傳統淡季，再加上總經環境不確定性高，第二季營運保守看待，第三季則有新產品效應，若大陸可解封，則會持續爭取當地標案，期望下半年有新的營運成長動能。

面對上游晶圓代工漲價，是否可有效轉移給客戶，祥碩預計將透過新的技術去維持產品的報價及毛利率，預估下半年毛利率仍落在50~55%區間。祥碩目前28奈米產能還是偏緊，但可爭取到合理的產能，55奈米產能產品已逐漸由55奈米轉至28奈米，預計爭取55奈米沒太大問題、載板部分，也已取得2家公司產能。

祥碩持續積極開發新產品，首先，PCIe Gen4產品，今年4月已拿到美國認證，預期PCIe Gen4的量會愈來愈多，單價會比上一代產品高，目前配合AMD需求開發PCIe Gen5產品；第二，USB4.0 hub預計在今年第二季完成認證；第三，AMD新產品線，高中低階產品由100%祥碩提供；第四，USB4.0 device會和Intel合作，產品的頻寬較高，目前已送樣品配合認證。就祥碩未來和Intel合作方式，祥率會以自己的品牌去銷售，但會放在Intel的roadmap，並分享合理的利潤。