嘉威生活(3557)公布第一季財報，旺季需求顯現，加上產品價格反映原物料成本而調升，第一季合併營收20.35億元，創下史上新高，稅前淨利3.1億元，同樣創下歷史新高，因所得稅較去年同期增加，稅後歸屬母公司業主淨利2.42億元，為歷年次高，每股盈餘3.02元。

由於船運在第一季稍有緩解，嘉威積極安排出貨，第一季營收首次突破20億元創下新高，季增21.51％，年增38.03％；今年原物料價格仍持續高檔，但公司積極與客戶溝通並調整產品價格，第一季毛利率較上一季提升2.09個百分點，來到33.72％，價格調升效應可望持續發酵，反映在後續的利潤上。

也因為第一季整體出貨量提高，帶動本業獲利成長，營業利益2.71億元，季增65.26％，年增6.26％；業外因台幣貶值帶來約0.45億元匯兌收益，稅前淨利達3.1億元，季增89.11％，年增26.75％，所得稅率回升至正常水準，所得稅認列較去年同期增加約0.57億元，稅後淨利2.42億元，季增49.36％，年增3.72％，每股盈餘3.02元。

嘉威生活指出，今年第一季通路客戶回補庫存及供應鏈集中化的效應下，主力的餐具用品出貨量維持高檔，餐具產品的持續暢旺，也帶動廚房工具產品的行銷，廚具產品已開始進入COSTCO、TARGET、Walmart等大型通路客戶。嘉威生活今年第一季廚具產品營收比重雖僅5.2％，但餐具、廚房工具聯合行銷的效應逐漸推升，第一季廚具產品營收較去年同期成長約109％。

2022年全球面臨通膨與升息的挑戰，在供應鏈方面，原物料價格仍持續維持在高檔，嘉威生活透過訂單的掌握加緊原物料採購佈局，降低原料價格波動侵蝕獲利的風險；而美金升值走勢有利接單，一方面加大推出新設計、新材質等產品的力道，配合新產品價格的反映推升營運，審慎面對通膨環境下的經營環境。

嘉威生活1至4月連續四個月的營收均較去年同期成長，主力客戶Walmart、Target、Costco與William Sonoma等主要客戶訂單均有增加。客戶端方面，對於環保材質產品的需求日益增強，嘉威生活在環保材料方面的準備蓄勢待發，可望為營運增添新動能。