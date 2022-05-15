台星科(3265)第1季三率三升，單季EPS達1.67元為同期次高，4月營收也改寫歷史第三高。5G、AI、HPC等新應用帶動封測需求，目前接單能見度高，多款高階封裝新品陸續量產，法人預估，第2季營運可望續揚。

台星科上周五股價收0.11%報46.5元，上周股價創高後小幅壓回，5日線折返下滑，但目前中長期均線排列仍偏多，可續參考短期均線變化順勢因應，加上外資持續買盤下，股價底部越墊越高，4月初以來漲幅達36.56%，5月初衝上四年新高價，漲多略修正，目前股價仍處高檔。

矽格(6257)轉投資公司台星科今年第一季營收9.71億元，年增43.42%、季增15.25%，單季寫同期新高紀錄；營業毛利3.16億元，年增180.77%，毛利率32.56%，季增3.94個百分點、年增15.93個百分點，營業利益2.52億元，年增320.44%，營益率25.98%，季增7.48個百分點、年增17.12%；稅後純益2.27億元，年增347.24%、季增89.09%，單季獲利賺贏去年上半年，基本每股盈餘1.67元，相較去年第一季0.37元增加3.5倍，也較去年第四季1.51元成長，EPS創下同期次高。

台星科2月、3月營收連續創下歷年次高，4月營收也改寫歷史第三高，單月營收3.44億元，年增46.58%、月減4.47%；前4月營收13.16億元，年增44.24%。

台星科受惠於高效能運算(HPC)處理器封測代工訂單強勁，7奈米及5奈米晶圓凸塊產能滿載，測試產能利用率維持高檔，目前接單能見度高，法人預期第二季營運可望維持成長。