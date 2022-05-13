台鋼集團旗下扣件廠春雨(2012)召開董事會通過第一季合併財務報告。首季營收30.56億元，季減6.83%、年增31.88%，稅後淨利1.51億元，季增2.71%，年增23.05%，每股稅後盈餘(EPS)0.57元，比去年同期的0.47元增加21.28%，也較去年第四季0.56元略增。合併營收及EPS均為近十年同期歷史新高。目前部分訂單能見度達第4季，公司對下半年營運展望抱持審慎樂觀。

第一季合併營收30.56億元，季減6.83%、年增31.88%，營業毛利4.65億元，季減13.65%、年增10.92%，營業利益2.41億元，季減21.57%、年增20.55%，稅前淨利2.32億元，季減11.65%、年增21.67%，本期淨利1.83億元，季減1.22%、年增22.55%，歸屬母公司業主淨利為1.51億元，季增2.71%，年增23.05%，每股稅後盈餘(EPS)0.57元，比去年同期的0.47元增加21.28%，也較去年第四季0.56元略增。合併營收及EPS均為2013年採用IFRS以來，近十年同期歷史新高。

春雨表示，通膨壓力持續上升，鋼鐵原料鐵礦砂及煤炭價格雙漲，加上歐盟對大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，客戶回補存貨強勁，為台灣扣件業帶來轉單效應，也帶動扣件原料線材需求大增，使得台灣的扣件及線材出貨量價齊揚，加上印尼疫情持續降溫，基建陸續展開，使得第一季營收及稅後淨利分別較去年同期成長31.88%及23.05%。

碳中和已為世界各大鋼廠趨勢，透過緊縮鋼鐵產能或購買碳權，都將使大陸的鋼品價格上漲。美國已推出交通基礎建設，大陸也全面加強基礎設施建設，擴大內需，推動高質量發展，均能推升全球鋼鐵長期需求。加上俄烏戰爭，造成歐洲地區鋼鐵供給短缺，歐洲線材價格正處在歷史高點。因此，鋼鐵後市仍可獲支撐。

春雨近一步表示，第一季營收及稅後淨利成長，除因歐盟對大陸課徵反傾銷稅，及俄烏戰爭造成歐洲鋼鐵供給短缺等外在因素，更因公司提升營運績效，充分掌握原料來源，成本控制得宜。目前部分訂單能見度達第4季，公司對下半年營運展望抱持審慎樂觀。