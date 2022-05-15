AES-KY(6781)第1季每股盈餘為8.73元，AES-KY表示，第2季可望穩健增長，本週投信積極買超AES-KY，激勵13日AES-KY股價以漲停1095元作收，不僅重回1000元關卡，亦是今年4月11日以來新高。

AES-KY第1季合併營收為36.05億元，年增34.42%，營業毛利為13.11億元，年增34.46%，合併毛利率為36.35%，年增0.01個百分點，稅後盈餘為7.46億元，年增21.38%，每股盈餘為8.73元；AES-KY自結4月合併營收13.18億元，月增0.45%，年增40.52%，為單月歷史新高，累計前4月合併營收為49.23億元，年增35.72%。

AES-KY表示，第2季可望穩健增長。

AES-KY因營收表現出色，本週投信連續加碼4天，累計共買超902張，成為AES-KY股價重回千元關卡的推手。