造紙大廠正隆(1904)受淡季需求較淡、產品報價未能反映成本上漲影響，2022年首季歸屬母公司稅後淨利「雙降」至7.42億元、每股盈餘（EPS）0.67元，為近2年半低點。不過，公司4月營收表現相對穩健，對第二季需求回溫審慎樂觀看待。

正隆2022年首季合併營收112.79億元，季減6.11％、年增9.65％，創同期新高。毛利率19.57％，優於去年第四季18.4％、低於去年同期27.51％，營益率7％，低於去年第四季7.48％及同期13.91％，分創近4年、近3年同期低點。

正隆首季營業利益7.89億元，季減12.17％、年減44.83％，為近3年同期低點。業外收益1.79億元，較去年第四季虧損0.46億元顯著轉盈、但年減17.63％，使歸屬母公司稅後淨利7.42億元，季減6.29％、年減40.26％，每股盈餘0.67元，雙創近2年半低點。

正隆先前法說時表示，首季需求相對較淡，且產品報價未能完全反映原物料及能源成本大增，對此致力降低能耗因應，並提高替代燃料比重、調整汽電發電比率，以減少相關成本上漲衝擊。不過，首季淡季毛利率較去年第四季提升，表現優於預期。

正隆近年逐步淡出中國大陸，經營重心聚焦台灣及越南，在經濟活動恢復正常、新產能陸續開出下，2022年4月自結合併營收38.55億元，月減5.5％、仍年增3.64％，改寫同期次高。累計前4月合併營收151.53億元、年增8.18％，續創同期新高，狀況相對穩健。

正隆先前對第二季需求回溫審慎樂觀，隨著台越2地工紙、紙器新產能及沼氣綠電、生質能熱電系統陸續啟用，預期對營運成長均具正面效益。後續需視俄烏戰爭、海運等問題對外銷影響，中國大陸則將強化風險控管，目標營運持穩、維持獲利表現。