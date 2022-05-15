致新(8081)第一季獲利創下歷史新高，第二季儘管面臨大陸封控衝擊，但只要一旦解封，訂單動能依舊還在，會有加班生產的拉貨潮，後續仍看好商用筆電和伺服器需求為主，法人看好，致新第二季營收有機會挑戰新高。

致新第一季營收為25.4億元、季成長8.9%、年成長16.3%；稅後淨利為6.87億元、季成長18.2%、年成長72.2%；每股盈餘為8.02元、創下歷史新高。因晶圓代工成本影響顯現，毛利率從去年第四季的51.19%減少至48.84%，業外收益約9200萬，大都來自新台幣貶值。

受到俄烏戰爭、美國升息通膨壓力，以及上海疫情封控衝擊，使終端需求出現有雜音。致新認為，上海封城的影響是生產減少，但並非終端需求，所以只要解封之後，訂單就還在，會有加班生產的拉貨潮，可是現在不知何時解封，封城還是有影響第二季出貨 。

以致新第二季各產品線來看，消費性相關還是比較差，TV是消費性最弱，比手機還弱，使得TV和面板拉貨動能弱，不過監視器及筆記型電腦需求依然維持正常，面板有機會持穩。PC部分，消費性NB弱，成長動能以商用筆電和伺服器需求為主，法人也預期，致新第2季營收不排除上看27億元，挑戰新高。

展望第二季，致新預估，單季營收25~27億元，毛利率為46%~50%、營業利益率為28%~32%，且致新對於第三季展望還是正面。