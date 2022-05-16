美時（1795）受惠品牌業務成長發酵、癌症用藥產品組合持續強化，第一季財報亮麗，EPS1.72元，季增77.5％，創下歷史單季次高紀錄。

營運表現亮麗的美時，第1季營業利益較前季成長近58.7％，達6.24億元，營業利益率達到19.7％，相較於2021年平均的18.1％，本季度的營業利潤率隨著營運槓桿不斷提高而提升了1.6個百分點。

美時表示，亞太區域營收在第一季表現穩定，包含韓國Qsymia、台灣Evista和泰國Aclasta等品牌產品，業務持續增長。

此外，第一季也簽訂了8個產品授權協議，包括獲得了Ryaltris在多個主要東南亞市場的獨家經銷權，這是美時第一個呼吸道用藥的品牌產品、而向Eli Lilly收購取得台灣治療勃起功能障礙品項中收入第2大品牌Cialis，已在3月下旬上市，未來將進一步擴大其藥局通路覆蓋範圍並加速其現有OTC產品組合的成長。

另外，Aztiq及Innobic收購美時主要股東AEMH100％股權收購的交易已正式完成交割，未來都有助於美時在東南亞各國的業務拓展。

美時表示，今年2月在歐洲14個國家成功「首波上市」旗下血癌用藥Lenalidomide，使整體外銷癌症用藥業務年增長逾90％。Lenalidomide的潛在市場，包括美國此最大單一市場和幾個主要的歐洲國家，已涵蓋全球94個國家：58個國家取得藥證、加上1個暫定審核許可，26個國家藥證申請審查進行中，另有9個國家在藥證申請文件準備階段。此外，Lenalidomide已成功在39個國家上市。

美時目前提交了28份藥證申請，並獲得了21項藥證核准，包括韓國和台灣的生物仿製藥Bevacizumab，以及在菲律賓的兩項癌症用藥Gefitinib和Lenalidomide，以進一步增強其產品組合的整體競爭力。