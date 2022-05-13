辣椒(4946)公布第一季財報，第一季本業疲軟，加上新手遊《我叫MT：經典再現》推出時行銷費用增加，本業虧損來到5個季度來最高，也是連續13季本業虧損。由於轉投資公司股票幾乎出清，在沒有業外貢獻下，第一季稅後再度虧損0.22億元，每股虧損1.59元。《我叫MT：經典再現》營收表現是辣椒近幾年來不錯的一款遊戲，不過，根據第三方監測平台統計，遊戲排行昨天已經掉出百名之外，相較4月底排名還有50名，遊戲已經明顯出現疲態。

辣椒第一季營收0.27億元，為兩年來最高，主要《我叫MT：經典再現》3月24日上市後初期表現不錯，貢獻一星期的營收，不過，因為遊戲初期投入行銷費用，第一季行銷費用也擴增到0.16億元，使得本業依舊虧損，營業損失0.17億元。

辣椒近年來能夠獲利，主要來自業外處分子公司的股票，但今年第一季沒有業外支撐，使得稅後再度出現赤字。而4月營收表現不俗，單月營收達0.43億元，月增176％，年增1453％，主要《我叫MT：經典再現》完整貢獻一個月營收，將可提升獲利能力。

不過，《我叫MT：經典再現》高峰已過，根據「data.ai」監測數據，Google play在4月14日排名最高來到30，4月23日後已經看不到在前50名榜上，昨天最新的監測結果已經掉到百名之外；iOS觀察結果也幾乎類似，在4月10日、19日曾經最高到23名，4月27日掉出50名之外，昨天顯示看不到在100名之內，排名如雪崩式下跌，該款遊戲在高峰時估計一天最高收入上看200萬元，但以最新付費排名來看，目前一天可能剩下在50萬元左右，是否能再度讓玩家回流，還要看改版狀況。

辣椒4月營收大增，加上5月遊戲營收貢獻尚可，辣椒第二季有機會轉虧為盈，但營收要扣掉30％平台抽成，還有分給原廠的權利金及投入廣告的行銷費用，單季能夠獲利多少還要等5、6月營收表現。