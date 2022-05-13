神盾(6462)今日舉辦法人說明會，首季虧損明顯收斂，每股淨損0.03元，神盾目前力拚月營收YOY轉正，多角化投資的綜效也希望可以在下半年開始發酵。

神盾第一季營收9.17億元、季增加13%、年減少15%，單季淨損為2978萬，每股淨損為0.03元，第一季為神盾近4季來，虧損大幅收斂的一季度。單季毛利率為40.3%，季減少2.2個百分點、年增加0.9個百分點。

神盾首季存貨相較去年高了快一倍，約落在2個月左右，財務長張家麒表示，以目前營收規模來說，還不到需要緊張的水位，後續也不至於會出現大規模增加。

張家麒表示，智慧型手機的需求其實並未比預期來的差，手機市場其實一直以來都沒有值得興奮的消息，和神盾原先的預期差不多，短期資本市場猶如雲霄風車，但真正的需求面並未如股票市場般波動劇烈，他進一步說，本次大陸封控的衝擊，其實沒有上次影響巨大，主要是上次不僅是大陸，還有越南以及其他東南亞市場。

張家麒表示，神盾目前現階段還是會以力拼月營收YOY轉正，希望在毛利、費用持續改善下，盡快可以轉虧為盈。指紋辨識市場低迷，加上競爭激烈，加劇成本壓力，神盾積極透過轉投資多角化的垂直整合追求綜效，目前神盾投資的方向也都按照預期在進行，新產品部分，希望下半年到2023年貢獻可以更顯著，有機會陸續出貨。

晶圓產能上，張家麒表示，成本壓力一直都在，神盾從產品結構、組合上做更好的變化，該要得產能會持續爭取，但沒有大規模的回補庫存計畫。

近期股票市場波動，市場也憂心會衝擊到神盾投資，張家麒表示，神盾幾個主要投資，都採用權益法入帳，故投資標每個月股價的波動不會影響EPS，且目前帳面上狀況都還好、沒有明顯損失，他強調，神盾投資都是以長期為主，沒有短期交易計畫，後續神盾也會繼續關注投資機會。

神盾由於去年處置敦泰持股獲利逾50億元，積極投資新領域，自去年開始一連串包括安國(8054)、SCT Holdings、NetLink、芯鼎(6695)，以及取得聯發科(2454)小金雞達發科技，還有就是4月初以溢價23%收購晶相光(3530)股權。