中國人民銀行16日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣（下同）1,000億元一年期中期借貸便利（MLF）操作和100億元7天期逆回購（附賣回）操作，兩者利率分別持平在2.85％和2.1％。

綜合陸媒報導，這代表人行對本月到期的MLF進行了等量平價續做，據此計算，公開市場16日單日淨投放900億元。這也是逆回購規模連續第23日維持在百億元水準。

據路透統計，公開市場本周有600億元逆回購到期，因包括週末順延部分，今日到期量為200億元，其他4天均為100億元。