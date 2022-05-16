中國人民銀行16日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣（下同）1,000億元一年期中期借貸便利（MLF）操作和100億元7天期逆回購（附賣回）操作，兩者利率分別持平在2.85％和2.1％。
綜合陸媒報導，這代表人行對本月到期的MLF進行了等量平價續做，據此計算，公開市場16日單日淨投放900億元。這也是逆回購規模連續第23日維持在百億元水準。
據路透統計，公開市場本周有600億元逆回購到期，因包括週末順延部分，今日到期量為200億元，其他4天均為100億元。
中國人民銀行16日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣（下同）1,000億元一年期中期借貸便利（MLF）操作和100億元7天期逆回購（附賣回）操作，兩者利率分別持平在2.85％和2.1％。
綜合陸媒報導，這代表人行對本月到期的MLF進行了等量平價續做，據此計算，公開市場16日單日淨投放900億元。這也是逆回購規模連續第23日維持在百億元水準。
據路透統計，公開市場本周有600億元逆回購到期，因包括週末順延部分，今日到期量為200億元，其他4天均為100億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。