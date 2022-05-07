台北市政府推動標線型人行道，但許多路段未加裝實體阻隔，仍有車輛違法停車，標線型人行道如同虛設，市議員林穎孟呼籲應該盡快加裝；另外，市議員阮昭雄也提及，台北市標線型人行道有很多障礙物，北市府必須改善。

林穎孟表示，在1年前曾經會勘，當時就強調標線型人行道一定要有實體阻隔，否則會有違規車輛停放，然而同個社區中，上層住民覺得應該加裝，但低層住民覺得不要加裝，市民們想法不一致，北市府應加強溝通。

林穎孟強調，不僅台灣在日本也類似，未加裝標線型人行道，也會有車輛違法停放，這個就是人性，另外，林穎孟也說，許多市民都希望加畫標線型人行道，發出問卷回收數過半，也有一半以上同意，但卻因反對意見影響未劃設。

另一方面，阮昭雄則說，現在台北市標線型人行道上，不僅違規車輛停放，也有許多障礙物，例如電線桿、變電箱、路燈等，許多年輕爸媽推著娃娃車，或需要使用柺杖或輪椅年長者，行走時就必須走入車道危險性大增。

北市府交通局長陳學台回應，曾經考量標線型人行道加設實體阻隔，有可能增加行車危險風險，汽機車如果不小心撞到，很可能導致駕駛人受傷，違法停車會加強取締，人行道上如果有障礙路，標線會保留90公分以上行人空間。