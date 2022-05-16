英國麵包和快餐連鎖店Greggs說，成本壓力不斷加大，市場如此的不確定，以至於公司放棄提出成本通膨的預測。

Greggs說，對於2022年的成本通膨預測，已經從三月預測的6~7%之間上升，但該公司拒絕提出實際的數字預測。

執行長Roger Whiteside說，不確定性太大了，沒有看過這樣的市場。供應受限，烏克蘭戰爭和疫情爆發後的需求復甦，諸多因素共同發生作用。

Greggs公布第一季銷售上升，表示對全年的獲利預期不變。

Greggs股價在周一早盤下跌1%。

執行長說，展望未來，整體市場的成本壓力一直在加大，今年下半年，消費者所得顯然將面臨壓力。然而whitesdide也表示，英國消費者的消費行為還沒有出現變化，尚未反映出支出的壓力。

執行長表示，消費者可能因為Greggs的價格優惠而轉進消費Greggs。自今年1月以來，Greggs從未漲價。