上周亞股除了大陸之外全數收黑，其中，今年來原本相對抗跌的東協市場，上周部分市場因為之前的休市而出現補跌走勢，越南單周重挫11.02%，為亞股中最弱勢的市場，印尼也大跌8.73%，菲律賓跌幅5.63%亦相當沉重。至於東北亞市場仍以台股為苦主，單周下挫3.51%，南韓同期下跌1.52%。

上周滬深300指數為亞股中唯一收紅的市場，PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，中國證監會上周表示，各類風險因素對A股市場的影響是可控的，未來將推出更多擴大開放的務實舉措；另外，封城長達1個半月的上海，上周五首次釋出解封時間表，目標是在五月中實現社會面清零，屆時將實施有序放開、有限流動和分類管理。

不過，張玉佩表示，目前疫情在中國各地影響下，中國乘聯會公布數據顯示，4月狹義乘用車市場零售銷量年增率，由3月的-10.4%大跌至-35.5%，創下歷史最低值，在疫情防控下，4月工業生產增速預計呈回落趨勢，社零增速繼續承壓。

展望陸股後市，張玉佩認為，近期疫情繼續拖累製造和消費，壓抑投資情緒，加上市場開始擔憂美經濟走向衰退，也是繼續擾動A股情緒的另一項變數，且人民幣連續第6周貶值，過去4周已下跌6%以上，預期短期A股將依舊震盪，疫情走勢與數據回升將是後市關鍵。

國際指數公司MSCI明晟上周五公布最新指數成份股變動，本次A股的成分股新增廣汽集團、晶晨股份、華熙生物、淮北礦業、立昂微電子等28檔，刪除航天發展、環旭電子、艾迪精密、榮盛發展、長信科技等21檔，調整後之MSCI中國A股指數成分股總數增加至508檔。