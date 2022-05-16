三陽工業(2206)、裕隆(2201)首季獲利分創歷史第四高、新高紀錄，三陽、裕隆挾庫藏股、法說會題材，加上外資、自營商聯手回頭敲進，周一股價帶量開高走高，三陽盤中一度衝上29.15元之4月以來新高價，裕隆收單日最高價、也創3個月高點，兩檔雙雙重返季線，並分別創下三個月、半年最大量。

裕隆第一季營業收入190.37億元，季減6.16%、年減7.00%，單季營收雙衰主要因日產、納智捷二品牌提車量低影響；營業毛利65.41億元，季增12.49%、年增9.47%，營業利益24.54億元，季增46.19%、年增32.30%，稅前淨利36.35億元，季增38.50%、年增47.16%，本期淨利30.43億元，季增42.75%、年增49.97%，歸屬於母公司業主淨利20.72億元，季增59.22%、年增52.58%，獲利首破20億元大關，主因是持股45%併表的裕融(9941)營收成長、淨利增加，加上其他轉投資事業體質改善收益提升所致；基本每股盈餘2.12元，相較去年同期1.39元、去年第四季1.31元成長，並創下單季獲利歷史新高度。

裕隆4月營收56.18億元，年減4.90%、月減12.60%；前4月營收247.17億元，年減7.62%。

裕隆集團將於周三(5月18日)召開線上聯合法說會，近日台灣本土疫情加溫，加上全球通膨、經濟下修，市場擔憂影響國內車市買氣，以及上海封控數周，汽車零件供應出現斷鏈危機，公司集團主管示警，汽車行業發展恐不若年初預估般樂觀，恐調降對今年兩岸車市的預估。

不過裕隆挾獲利飆高利多，外資、自營商上周五也轉買超力挺，周一再度開高走高，人氣爆棚，收在42元當日最高，上漲4.74%，再創半年以來單日最大量紀錄。

三陽為維護公司信用及股東權益，公司周一(5月16日)至7月15日買回6000張自家股票，買回區間價於19元至30元區間，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股份總金額上限63億4371萬1993元。

三陽第一季營業收入111.58億元，季增0.28%、年增11.82%，營業毛利21.42億元，季增4.91%、年增3.84%，營業利益8.29億元，季增93.04%、年增15.29%，稅前淨利11.99億元，季增178.91%、年增57.59%，本期淨利10.57億元，季增167.07%、年增70.60%，歸屬於母公司業主淨利9.87億元，季增161.65%、年增66.76%，基本每股盈餘1.25元，去年同期0.74元、去年第四季0.48元成長，並創下同期新高、歷史第四高。

三陽4月營收39.84億元，年增7.32%、月減4.92%，單月營收創下同期新高、歷史第七高；前4月營收151.52億元，年增11.17%。

外資、自營商已回頭轉買超敲進，三陽周一盤中上漲8.16%，一度衝上29.15元之4月以來新高價，收漲7.24%報28.9元，重返季線，成交量達3個月以來新高。