德微(3675)股東會通過每股配息5元，德微表示，目前營運朝公司計畫目標前進，全年每股盈餘可望上看10元。

德微今天舉行股東會，德微在110年初進行台北深坑廠與桃園蘆竹廠兩廠整併工程，經過磨合與適應後，無論生產效率與效能穩定提昇上，已逐步看見成效，且公司於110年7月正式取得美商國際半導體大廠達爾科技VDA 6.3之稽核認證，藉使公司正式取得進入達爾集團Tier 1汽車客戶之供應系統，同時也推升德微在車用電子製造銷售領域中，結合集團資源引入汽車電子客戶挹注德微公司車用電子營收成長，車用電子及工業也成為公司今年及未來營運成長主要動能。

德微110年合併營收為20.56億元，年成長33.77%，營業毛利為6.81億元，年成長67.04%，合併毛利率為33.14%，年增6.6個百分點，營業淨利為3.39億元，年增154.4%，稅後盈餘為3.27億元，年增250.45%，每股盈餘為7.36元。

德微第1季稅後盈餘為1.08億元，年成長1.4倍，每股盈餘為2.44元，累計前4月合併營收為7.16億元，年成長15.72%，為歷年同期新高。