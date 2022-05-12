依印花稅法規定，於我國書立之憑證，包括銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據、典賣、讓售及分割不動產契據，應依法繳納印花稅。觀察近年印花稅實徵淨額走勢，105年後連續5年正成長，110年達144億元，創歷年新高，年增5.1%。

縣市別方面，歷年均以台北市為最高，101年占全國44.7%，隨各縣市公共運輸工程、綠能等重大建設陸續推出，承攬契據增加，台北市印花稅占比一路下降，9年間下降6.7個百分點至110年38.1%。印花稅繳納方式依法分為實貼印花稅票、彙總自繳、大額繳納3類，隨政府積極輔導廠商改以電子化方式繳納後，實貼印花稅票自101年占16.8%降至110年7.5%，彙總自繳主要來源為金融業及保險業，110年稅額合計占比為30.6%，大額繳納則以承攬契據為主，較101年稅額翻倍成長，致占比增6.6個百分點。

觀察110年全國印花稅申報身分別，法人申報家數6.6萬家，僅占1成3，惟貢獻8成4稅額，其中台北市法人申報家數不足萬家，貢獻該市9成4稅額。自然人申報情形，六都男性應納稅額皆較女性為高，而人數方面，雙北地區男女比重約1：1，台南市男性人數為女性之1.3倍，明顯高於其他5都。若將法人依稅務行業分類，110年前8大法人稅收來源以「本國銀行」貢獻21.6億元最多，其次為「人身保險」12.0億元、再次為「其他財產保險」7.2億元，若折算平均每家應納稅額，除「郵政儲金匯兌」外，以「人身保險」每家貢獻964萬元最多，其次為「其他積體電路製造」521萬元，再次為「其他財產保險」383萬元，「本國銀行」則平均每家貢獻63萬元。