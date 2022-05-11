櫃檯買賣中心將於5月16日舉辦「興櫃公司業績說明會」，邀請樂迦再生科技(股)公司(6891)、望隼科技(股)公司(4771)、騰雲科技服務(股)公司(6870)參與。

為利投資人瞭解興櫃公司之營運狀況，配合興櫃公司110年度財務報告之公告，櫃買中心此次「興櫃公司業績說明會」邀請3家極具特色之興櫃公司經營團隊將透過線上說明公司最新財務業務資訊及產業概況，使投資人進一步瞭解公司的營運發展。

樂迦再生科技(股)公司為研發細胞治療相關產品委託開發暨製造服務，109年度及110年度營業收入均為0千元，稅後淨損分別為63千元及3451萬8千元，每股虧損分別為0.63元及0.27元。

望隼科技(股)公司從事軟式隱形眼鏡製造及銷售，可自行設計生產多種不同含水量、透氧量與不同鏡片功能之拋棄式隱形眼鏡，109年度及110年度合併營業收入分別為8億5514萬6千元及14億1968萬8千元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為1億4636萬8千元及2億3413萬3千元，每股盈餘分別為2.93元及4.51元。

騰雲科技服務(股)公司主要以軟體服務為核心，提供零售產業平台服務，以整合相關技術、串接資訊流、金流與物流服務。109年度及110年度合併營業收入分別為2億9997萬1千元及3億7600萬9千元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為2246萬2千元及4901萬1千元，每股盈餘分別為1.54元及3.22元。