宏碁資訊上櫃案 今審議 10:332022/05/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心預計今（11）日審議宏碁資訊（6811）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，宏碁資訊主要是提供雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務、與加值產品等銷售，董事長為陳俊聖，推薦證券商為台新證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰證券，申請時資本額3億6,449萬元。 宏碁資訊110年營業收入為62億367萬元，稅後盈餘為2億8,379萬元，每股盈餘為7.79元。今年首季營收16億4,229萬元，稅後盈餘1億1,595萬元，每股盈餘3.18元。 宏碁資訊上櫃案 5／11審議 櫃買中心5/11審議宏碁資訊上櫃案 #宏碁資訊 #大量 #上櫃案 #軟體服務 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》宏碁資訊上櫃案 11日審議 07:482022/05/09 財經 國際油價大漲 二檔正向原油ETF齊揚 15:522022/05/09 財經 達明智動化 提供半導體一站式智慧製造解決方案 21:342022/05/10 財經 東哥第一季每股稅後盈餘4.4元 創同期新高 16:422022/05/09 財經 Seagate助力Alfa Romeo F1 Team ORLEN車隊 簡化資料儲存 20:552022/05/06 財經 展店效益減緩衝擊 乾杯4月營收2.25億元 創同期第三高紀錄 16:432022/05/10 財經 雜誌精選》中國大陸刺激車市 跟美國拚GDP 07:002022/05/07 財經 台股逆轉勝 元大台灣50反1爆量長黑 15:222022/05/10 財經 《興櫃股》宏碁資訊首季營運寫3高 09:122022/05/05 財經 權證市場焦點－榮剛 業績持續看好 04:102022/05/11 證券．權證 Seagate Lyve Cloud為一級方程式車隊簡化資料儲存 11:502022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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