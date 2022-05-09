《櫃買市場》宏碁資訊上櫃案 11日審議 07:482022/05/09 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心預計於111年5月11日審議宏碁資訊(6811)上櫃案。 宏碁資訊主要係提供雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務、與加值產品等銷售，董事長為陳俊聖，推薦證券商為台新綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰綜合證券，申請時資本額3億6449萬元；宏碁資訊110年度營業收入為62億367萬5000元，稅後盈餘為2億8379萬8000元，每股盈餘為7.72元。 《櫃買市場》宏碁資訊、樂迦再生 申請加入櫃買行列 錼創科技-KY創上市案 今審議 #宏碁資訊 #上櫃案 #審議 #軟體服務 #綜合證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》錼創創新板第一上市案 4月6日審議 13:072022/04/02 財經 櫃買中心5/11審議宏碁資訊上櫃案 16:322022/05/06 財經 證交所審議會 通過錼創科技-KY創第一上市案 18:342022/04/06 財經 《櫃買市場》綠茵19日登錄興櫃 16:192022/04/18 財經 《興櫃股》宏碁資訊首季營運寫3高 09:122022/05/05 財經 宏碁資訊 申請上櫃 04:102022/04/01 證券．權證 大陸審議通過《期貨和衍生品法》 今年8月1日起施行 15:442022/04/20 兩岸 數泓科技今日申請上櫃案 16:032022/04/28 財經 《通信網路》遠傳年底5G滲透率拚3成 全力配合併亞太電審議 17:402022/05/04 財經 騰雲2021年稅後淨利增逾一倍 配發2.5元現金股利 12:322022/04/28 財經 嘉縣文資審議未過 產婆施周靜江故居遭拆 04:102022/05/05 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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