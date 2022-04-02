《證交所》錼創創新板第一上市案 4月6日審議 13:072022/04/02 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所4月6日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議錼創(6854)申請股票創新板第一上市案。 錼創資本額10.09億元，主要業務為氮化物半導體材料相關應用研發、製造及銷售，營業收入以COC(Chip on Carrier，晶片載板)及技術服務為主。 業績方面，2020年稅前淨損14.94億元，每股虧損21.57元；2021年度稅前虧損12.18億元，每股虧損14.14元。 錼創科技-KY創上市案 證交所6日審議 Tesla再添服務中心 新竹香山服務中心4月6日開幕 #錼創 #14 #創新板 #上市案 #4月6日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 One97暴跌 印度IPO榮景破滅 04:102022/04/02 全球財經 TrendForce：今年電競監視器年增率估收斂至14％ 15:042022/03/31 財經 《電腦設備》振樺電持股瑞傳降至55% 華碩第二階段投資砸8.25億元 16:592022/03/31 財經 《證交所》證交所攜手高盛證券 解析台股在變動時局之優勢 15:082022/04/01 財經 教育部公布今年公費留考學門 預定錄取141人 10:002022/03/31 生活 《櫃買市場》益瑞電子4月11日辦理創櫃板登錄前籌資 10:382022/03/31 財經 京站迎母親節 療癒女王身心 04:102022/03/31 時尚消費 《科技》兩個原因 今年電競液晶監視器出貨成長降至14％ 14:082022/03/31 財經 民進黨宜蘭市長羅東鎮長初選 4月6日電話民調開跑 04:102022/03/30 地方新聞 14檔多頭氣盛股 升勢旺 04:102022/04/02 證券．權證 14檔價量齊揚 法人敲 04:102022/03/31 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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