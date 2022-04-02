台灣證券交易所4月6日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議錼創(6854)申請股票創新板第一上市案。

錼創資本額10.09億元，主要業務為氮化物半導體材料相關應用研發、製造及銷售，營業收入以COC(Chip on Carrier，晶片載板)及技術服務為主。

業績方面，2020年稅前淨損14.94億元，每股虧損21.57元；2021年度稅前虧損12.18億元，每股虧損14.14元。