澎湃新聞8日報導，騰訊兩位高管馬化騰和劉熾平，年薪都降了。根據騰訊7日發布《2021年度報告》，騰訊執行長兼聯席創始人馬化騰的年度薪酬為4414萬元（人民幣，下同，約合新台幣1.92億元），同比下降約25％。

資料顯示，2021年，馬化騰的薪金約為733萬元，獎金約為3552萬元，還有一筆收入為「退休計畫供款」，為11萬元，袍金115萬元，總薪酬約4414萬元，同比減少約24.9％。而2020年發布的年報顯示，馬化騰總薪酬約為5874萬元，其中酬金和獎金總計約為5745萬元。

騰訊總裁劉熾平的年度薪酬則為3.23億元（約合新台幣14億元），同比下降24.5％。去年，劉熾平的薪酬包括2.918億元的股權薪酬和2300萬元的獎金。

2020年，劉熾平年度薪酬為4.277億元，其中股權薪酬為3.863億元，獎金為3360萬元，其股權薪酬在2021年明顯降低。

資料顯示，除馬化騰和劉熾平外，其他董事會成員大部分年薪都上漲了：其中Ian Charles Stone年薪上升至679.6萬元，上年同期為564.6萬元；李東生的年薪從307.6萬元上升至364.4萬元；楊紹信從484.5萬元漲到603.7萬元；柯楊則從220.1萬元上升至303.4萬元。也有下降的：董事會成員Iain Ferguson Bruce從2020年總年薪464萬元下降至2021年的193.6萬元。

不過資料顯示，騰訊董事會薪酬總額有所下降：2021年整體酬金為3.88億元，2020年則為5.07億元，減少了約1.19億元的支出。

3月23日，騰訊公布的2021年度第四季及全年財報顯示，2021年全年，騰訊營收5601.2億元，同比增長16％；淨利潤1237.88億元，同比上漲1％，也是近十年來淨利增幅最低的一年。

當天，劉熾平在回應有關「組織優化」的傳聞時，曾表態稱，騰訊正在進行成本優化：「過去，行業是競爭驅動型，投入較大；現在，相比短期收益大家更關注長線業務發展，更健康地投入，尤其是對行銷成本、運營成本和人力成本的優化。騰訊對虧損業務進行了成本優化動作，以便保持更加健康的增長。」