新北今增146例確診 民代媒介暖捐防護面罩 18:522022/04/08 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員邱烽堯及安平里長林芳飾幫忙媒介捐贈防護面罩給防疫人員。（邱烽堯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員邱烽堯及安平里長林芳飾幫忙媒介捐贈防護面罩給防疫人員。（邱烽堯提供） 新北市今日新增146例本土案例，新北市議員邱烽堯及安平里長林芳飾接獲位於中和區景安路的吉田眼鏡坊林姿秀請託，幫忙媒介了雙和醫院及中和分局各轄派出所，致贈了超過7000餘片的防護面罩給辛勞的第一線防疫人員，除了慰勞大家的辛苦外，也做了防疫工作中最堅強的後盾。 邱烽堯表示，在疫情嚴峻浚的時刻，非常感謝各界的愛心捐贈，能夠體恤在第一線的醫護人、警察、及疫調人員等等的辛勞。更要請中和的鄉親在此時此刻的環境下，更要嚴格的遵守防疫的相關規定，切勿馬虎不得，讓大家一起攜手度過艱難的時刻。 #14 #防護面罩 #邱烽堯 #辛勞 #第一線 也許您會感興趣 其他人正在看 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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