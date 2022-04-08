新北市議員邱烽堯及安平里長林芳飾幫忙媒介捐贈防護面罩給防疫人員。（邱烽堯提供）

新北市今日新增146例本土案例，新北市議員邱烽堯及安平里長林芳飾接獲位於中和區景安路的吉田眼鏡坊林姿秀請託，幫忙媒介了雙和醫院及中和分局各轄派出所，致贈了超過7000餘片的防護面罩給辛勞的第一線防疫人員，除了慰勞大家的辛苦外，也做了防疫工作中最堅強的後盾。

邱烽堯表示，在疫情嚴峻浚的時刻，非常感謝各界的愛心捐贈，能夠體恤在第一線的醫護人、警察、及疫調人員等等的辛勞。更要請中和的鄉親在此時此刻的環境下，更要嚴格的遵守防疫的相關規定，切勿馬虎不得，讓大家一起攜手度過艱難的時刻。