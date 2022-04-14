受到韓國升息影響，雖疫情又再降溫，KOSPI卻表現持平。大盤收2,716.71點，微漲0.22點，近乎平盤。同時，韓元走升，外資賣超2520億韓元。
韓國政府14日表示，最新單日確診數已降至15萬左右，顯示疫情已慢慢走緩。同時，15日韓國也要公布最新社交禁令規範，外界預估可能會大幅鬆綁現行規定。
另外，韓國央行在舊任行長離職，新任尚未履新下，14日還是意外地升息1碼至1.5%。理由是，俄烏戰爭讓原油以及大宗物資狂飆，消費者物價也因此上揚創新高，韓國央行為要抑制通膨才決定再調高利率。
大型類股漲跌互見，三星電子跌1.75%，電池製造商LG Energy Solution漲2.32%，SK海力士跌2.65%，Naver漲0.81%，現代汽車跌1.93%，起亞也跌1.41%。
美元兌換韓元在1,224.7價位附近，韓元升3.3元。
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