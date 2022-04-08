台中新社有一家族11人接觸到北部確診新友，2名就讀新社高中國中部的青少年已確診，中市也立即到新社高中成立前進指揮所進行全校師生及社區民眾採檢。（台中市政府提供）

台中市8日新增4名本土確診個案，另有3名確診個案還未領有全國案例，累計這波疫情自台中婚宴傳播鏈在3月底爆開後，台中累計已有23例本土病例；台中市長盧秀燕說，新增案例都是清明連假跨縣市移動所致，且已知新社一家8口2人確診，就學6人分在4校就讀，市府也在第一時間成立前進指揮所擴大社區篩檢。

台中市衛生局長曾梓展說，清水區臥床80多歲爺爺（案26149）因居住台北兒子4月4日返家過節，回到台北後4月5日出現症狀經檢驗確診，經當地疫調人員通報，台中市衛生局4月7日將他（案26149）和太太以及外籍看護匡列採檢，他也在當日發燒PCR確診，太太採檢也為陽性（尚未取得案號），目前將兩人收治醫院隔離治療，至於外籍看護採檢為陰性。

而霧峰20多歲從事電商女性，4月1日帶女兒到新北市拜訪親友，4月5日返回台中，6日出現症狀至診所就醫，當日晚間自行快篩陽性，7日經衛生局案排就醫採檢確診、CT值14，當日也傳出北部親戚確診，目前已匡列同住家人3名，相關場域接觸人員5人，PCR採檢皆陰性。

還有一名30多歲居住西屯男性（案26252）4月2日至4日間與女友至小琉球旅遊，因居住到背包客旅客老闆確診而匡列居家隔離，6日出現症狀，經採檢陰性，7日再次採檢確診，CT值18，隔離治療中，他的女友於4月6日採檢陰性並續居隔中。

南區在速食店工作20多歲男子 （案26253）4日晚上與小琉球民宿確診友人(案25431)於嘉義唱KTV，因友人5日確診，經外縣市是匡列通知採檢，6日快篩陰性，7日出現症狀，由衛生局安排至醫院採檢確診、CT值19，他自嘉義返家後除至快篩站採檢外。

另有三例還未有全國案號確診者，除清水臥床爺爺的太太；另兩名是新社高中國中部國一及國三學生因連假期間因北部確診親友來家中居住而確診；經疫調其一家6口和外婆和舅舅一家4口居住，家族成員11人中除兩人確診，還有4人分別就讀新社國小、新社幼兒園以及豐原高商雖採檢為陰性，豐原高商該班預防性停課1天，而新社國小、新社幼兒則全校預防性停課1天。