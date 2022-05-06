全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）協助Alfa Romeo F1 Team ORLEN一級方程式車隊克服數位儲存挑戰，提供Seagate Lyve Cloud做為不間斷大容量物件式儲存平台，專為都會邊緣實現多雲自由。

在賽車運動中，不論從車用感測器到維修廠，都會產生大量資料，並衍生出各種長期問題，包括不斷提升的雲端儲存成本、難以預測的總擁有成本（TCO）、資料管理複雜度等，隨著Seagate成為Alfa Romeo F1 Team ORLEN車隊的官方物件式儲存服務合作夥伴後，Seagate Lyve Cloud可確保資料隱私、無供應商鎖定效應、無應用程式介面（API）費用、無流量出口費用，協助車隊完全掌控資料，同時降低大規模資料儲存、搬移、使用的門檻。

面臨到工廠資料不斷增加，而內部資料儲存裝置不敷使用的挑戰，Alfa Romeo F1 Team ORLEN車隊選用Seagate Lyve Cloud，以利儲存、存取、搬移大量非結構化資料，即使未來幾年資料成長，也無須擔心產生額外成本。

當Alfa Romeo F1 Team ORLEN車手Valtteri Bottas和周冠宇參加今年的一級方程式錦標賽時，即可在C42賽車駕駛頭枕上見到Seagate Lyve Cloud的品牌標誌。

Alfa Romeo F1 Team ORLEN車隊負責人瓦索表示，「過去幾年來，車隊產生的資料以指數型成長，如何可靠且安全地管理、儲存、存取這些資訊，對車隊而言日益困難，而Seagate Lyve Cloud可滿足我們一切需求，讓我們無後顧之憂，Seagate Lyve Cloud讓車隊可全心將所有資源、時間、專注都投入賽場表現」。

Seagate Technology儲存服務執行副總裁暨資訊長Ravi Naik強調：「Seagate很榮幸成為Alfa Romeo F1 Team ORLEN車隊重要合作夥伴，為其建構符合未來存需求的環境，Seagate Lyve Cloud協助Romeo F1 Team ORLEN車隊克服在儲存和存取大量非結構化維修廠資料集時所遇到的成本和可擴充性等挑戰。畢竟，Alfa Romeo F1 Team ORLEN車隊只需專注在賽道上的競爭，而無須受限於車隊或維修廠內的可用資料量。」