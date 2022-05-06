為了防範俄羅斯突然切斷供應的風險，德國已經開始填充在Rehden市的一處天然氣儲存工廠，該工廠先前為俄羅斯天然氣工業(Gazprom)所遺棄。

一名由政府監管單位指派的臨時管理人Egbert Laege在周四表示，從今天開始，少量天然氣開始被注入，正努力研究解決方案，希望能確保有顯著增加的天然氣可以注入儲存設施。

Rehden市的設施可以容納40億立方公尺的天然氣，但是在去年冬季僅儲存少量天然氣。Laege說，顯然在即將到來的冬天，需要有人來填補天然氣。

目前Rehden的儲量僅為0.6%，遠低於德國天然氣儲存設施的36%平均水準。

德國能源監管單位此前表示，將持續控制合資公司「俄羅斯天然氣工業日耳曼」(Gazprom Germania)至9月30日，並且有權撤換高層或新聘員工，但沒有說明在該日期之後會發生什麼。

Laege表示，希望能穩定該合資公司的活動，在經濟部、監管單位與該合資公司之間維持溝通，盡最大努力加強彼此信任。

對於天然氣供應的擔憂，據德國媒體連日報導，德國政府以及部長級官員已經連番對民眾進行宣導，日常生活儘量減少暖氣和熱水的使用，甚至宣導精簡洗澡流程，就是盡力對烏克蘭的支援。