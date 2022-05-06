美琪瑪（4721）6日董事會通過第一季財報，合併營收12.82億元、年增98％，淨利1.68億元、年增219％，每股純益2.24元，不僅優於去年同期0.7元，超越去年上半年，並創下歷史單季新高。

美琪瑪指出，近年因投入回收領域，將出售的產品中有用的金屬再回收，對於成本節省有極大助益，雖然海運運費成本提升不少，不過費用率仍有效控管，帶動三率三升，今年第一季的毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為15％、12％、13％，分別較去年同期的13％、9％、8％提升不少。

美琪瑪近年投入回收領域，除了PTA氧化觸媒領域外，也運用在電池材料領域，未來也會針對回收和高附加價值的產品擴產。

回收主要針對來自廢棄物，提煉出鈷、鎳、錳等有用的金屬，去年第二季末起全球金屬價格飆漲，公司擁有回收技術、配合循環經濟概念，有效降低成本，回收將是未來發展的重點。美琪瑪在電動車供應鏈上，除了生產硫酸鈷、硫酸鎳，也回收廢電池，使之成為鈷金屬和鎳金屬。

美琪瑪表示，今年國際政治經濟局勢變動下，國外供應鏈挑戰仍大，近期國際金屬價格，鈷仍在緩漲，不過鎳則有微幅回檔，未來相對於營收成長，更重視優化毛利和獲利結構，未來重心將針對回收和高附加價值的產品擴產。