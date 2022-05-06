聖暉（5536）今（6）日公布Q1財報。Q1受惠訂單保持高能見度，而同步站穩高檔表現，推升合併營收53.6億元、年增50％；在集團精實營運成本與費用管控下，挹注Q1稅後歸屬於母公司淨利為3.5億元、EPS高達6.16元，分別年增98％、97％，首季繳出營收、獲利均創歷年同期新高的亮麗成績。

聖暉表示，受惠全球半導體產業需求持續暢旺，且國際半導體大廠客戶建廠及擴產計畫腳步不停歇，再加上全球供應鏈重組趨勢催化下，可看見單一工程案件規模持續放大，創造聖暉業務拓展有利發展條件。今年Q1受惠國際半導體大廠擴大台灣的投資力道，加上台灣政府祭出政策扶植半導體產業，推升聖暉Q1台灣營收占整體營收比重達到61％，創下歷年單季新高水準。

聖暉進一步表示，雖然整體營運仍持續面臨原物料價格波動、人力短缺與台幣貶值導致設備進口成本增加等挑戰，惟第一季隨著主要客戶訂單需求，帶動小型專案施工認列案量增加，挹注整體工程案量保持良好施作規模，再加上藉由大量採購，壓制成本上漲幅度，並與供應商與外包合作夥伴保持良好合作基礎與彈性配合，採取滾動式報價，隨時掌握原料價格變動，維持各專案的獲利能力，帶動Q1整體毛利率、營業利益率及歸屬母公司稅後淨利率「三率三升」，分別達17％、12％及7%，較去年同期的14％、8％及5%明顯精進。

展望Q2，聖暉表示，持續觀察短期內因烏俄戰爭等國際局勢動盪及大陸疫情封控管制，對整體物料價格與物料流通穩定性造成的影響；聖暉憑藉集團多產業、多區域業務接單策略，在全球產業供應鏈朝短鏈化趨勢發展下，台灣及大陸目前已簽約未完工的在建工程案量，仍站穩歷史新高的水位。

此外，聖暉集團積極深化垂直水平技術整合佈局，滿足各產業客戶對無塵室及機電整合系統工程服務需求，加上集團持續拓展第三代半導體領域業務接單，且已手握訂單實績，隨著整體接單持續擴大及保持高訂單能見度，今年可望創造營運更上層樓。

聖暉指出，集團秉持「誠信為本，創新服務」精神，致力ESG及企業永續經營主軸，於第八屆證交所辦理之上櫃公司治理評鑑再度榮獲排名前5％之殊榮，並已連續七屆蟬聯公司治理評鑑排名前5％，公司治理為ESG其中一環，ESG扮演驅動企業永續的關鍵角色與核心競爭力，集團於2013年起自願發布CSR報告書、於2019年成立企業永續委員會等，在推動營運長期穩健發展同時兼顧環境保護、善盡社會責任、追求企業永續目標更是不遺餘力。